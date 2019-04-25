Özel Harekat Polisi olmak isteyenler gözlerini PÖH alımları hakkında yapılacak olan son dakika açıklamalarına çevirdiler. PÖH alımı 2019 ne zaman? PÖH başvuru şartları neler? 2019'da PÖH alımı yapılacak mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PÖH alımı hakkındaki son açıklamasını Ocak ayında yapmıştı. 2018 yılında gerçekleştirilen çok sayıda PÖH ve polis alımları için ayrılan kadroların yanı sıra, 2019 yılında da PÖH ve polis kadrolarına da alımların yapılması isteniyor. PÖH alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

PÖH ALIMI 2019 NE ZAMAN?

2019 PÖH alımları hakkında kesin bir tarih bulunmuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son açıklamasında; 2019 yılı pöh alımları için net bir sayı bildirmenin ya da 10 bin kişilik bir alım yapılmasının şuanki ihtiyaçlar göz önüne alındığında kolay olmadığını, mevcut ihtiyaçlardan ziyade hesaplamaların da net yapılması gerektiğini dile getirmişti. Açıklamasında " Polis özel harekat ile Jandarma özel harekat ve TSK'daki özel kuvvetler, en zorlu işler bu branşlardaki personellerde. Şuan zannediyorum 23 bin 500 civarında bir polis özel harekatımız var. Ve bu rakam esas itibariyle bize yeterli bir rakam. Ancak arkadaşlarımız şimdi bir ihtiyaç analizi yapıyorlar. Ama bizim bir 10 bin civarında yeniden bir polis özel harekat alımı planlaması yapmamız , kadrolarımız açısından çok kolay değil. Ama sözüm var, ilk planlama yaptığımız zaman kızlarımızdan da alım yapacağız. Onun için bu uygun alımı yapacağımız zamana kadar polisliğe müracaat edip oradan özel harekata geçmek isteyenlere bir fırsat veriyoruz. " diye konuşmuştu.

PÖH BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

POLİS ÖZEL HAREKAT NEDİR?

Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimi olarak biliniyor.