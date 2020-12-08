2021 yılında yapılacak polis alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Komisyonda 2021 yılında kamuya en az 100 bin personel alımı yapılacağına yer verildi. Bu sayının en az 15 bininin polis olacağı bekleniyor. Peki, PMYO, PAEM ve PÖH 2021 alımı ne zaman? EGM polis alım şartları nedir? İşte tüm merak edilenler..

PMYO, PAEM VE PÖH 2021 ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın),1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

Başvurular online olarak 8 - 21 Aralık tarihinde yapılacak. PMYO, PAEM ve PÖH 2021 alımlarına dair ise güncel bir duyuru gelmedi.

Jandarma Uzman Erbaş alımı 2021 ne zaman yapılacak? Uzman Erbaş alım şartları nedir?

PMYO NEDİR?

Polis Akademisi bünyesinde, 2 yıl süre şartı ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, beslenme, üniformalı, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarının devletin karşıladığı mesleki uygulama ve eğitim-öğretim yapan eğitim kurumlarına PMYO denir.. Emniyet Teşkilatı ihtiyacına göre yetiştirdiği PMYO'dan polis alımı yapar.

PAEM NEDİR?

PMYO ön lisans eğitim düzeyini baz alırken PAEM ise linsansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Yine PMYO gibi PAEM'de de, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderleri devlet tarafından karşılanır. Emniyet Teşkilatı ihtiyacına göre yetiştirdiği PAEM'dan polis alımı yapar.

NASIL POLİS OLUNUR?

Polis olmak için hem eğitime hem de fiziki özelliklere sahip olmak gerekir. Lise mezunu düzeyi vatandaşlar da dahil, lisansüstü düzeyi olan herkes şartları sağladığı takdirde polis olabilir. Vatandaşlar eğitim seviyelerine göre farklı polislik okulunda eğitim alacaktır. Polislik eğitim süresi en son mezun olunan okuldan alınan eğitime göre 6 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) ' eğitimlerine katılan bir kişi 6 ay sonra polis olabiliyorken, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) eğitimlerine katılan bir kişi 2 yıl sonra polis olacaktır. Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ' eğitimlerini alan bir kişi de başarılı olduktan on bir aylık bir eğitim sonrası polis ünvanını alır.

PAEM ŞARTLARI NEDİR?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, 14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. (2) PAEM'e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

PÖH NEDİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PÖH olmak için Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olmak gerekiyor. POMEM öğrencileri, özel harekat birimlerinde görev almak isteğinde bulunabiliyor. Ayrıca EGM bünyesindeki mevcut polislerde gereken şartları taşımaları halinde PÖH başvurusu yapabiliyorlar.

PÖH başvurusunda bulunabilmek için Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olmak gerekiyor. POMEM öğrencileri, özel harekat birimlerinde görev almak isteğinde bulunabiliyor. Ayrıca EGM bünyesindeki mevcut polislerde gereken şartları taşımaları halinde PÖH başvurusu yapabiliyorlar. PÖH olmak isteyen polisler fiziki sınavı ve mülakat sınavını başarılı bir şekilde geçmeliler. Sınavlardan başarılı olan PÖH adayları ayrıca Polis EĞitim Merkezlerinde gerekli eğitimleri alıyorlar. PÖH adaylarında ilk olarak yaş şartı aranıyor. PÖH adaylarının 28 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.