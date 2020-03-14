Plazaya girişte 38 derece kriteri

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte kamunun yanı sıra özel şirketler de virüse karşı tedbirlerini artırdı. Başta kurumsal firmalar olmak üzere birçok şirket, girişlere ziyaretçilerin son 14 gün içerisinde yurtdışına gidip gitmediklerini belirleyen formlar yerleştirirken 14 gün içerisinde yurtdışında bulunan ziyaretçiler içeri alınmıyor. Şirketler, iş seyahati dolayısıyla yurtdışında olan personeline ise özel izin kullandırıyor.

ATEŞ ÖLÇERLER DEVREDE



Personeli taşıyan araçların özel dezenfektanlarla temizlendiği birçok şirkette katlara ise kolonya ve dezenfektan malzemeleri yerleştirildi. Şirket duvarlarına koronavirüse yakalanmamak için alınması gereken önlemlerin yazıldığı bilgilendirme afişleri asıldı. Bu şirketlerden biri olan Anadolu Holding de, güvenlik öncesi bankoya ateş ölçer cihazlar koyarak ateşi 38 derecenin üzerinde olanları bina içine almıyor.

Bazı işyerlerine girişte, yurtdışı ziyaretlerinin sorulduğu formlar konulurken; AVM’lerde temizlik ekiplerine virüs ve hijyen eğitimi verildi.

AVM’LERDE 7/24 KORONA TEMİZLİĞİ



Türkiye Perakendeciler Federasyonu üyesi tüm yerel marketler virüsle mücadele için gerekli ürün, satış noktası ve personel hijyenine ilişkin önlemleri artırdı. Kiğılı 226 mağazasında dezenfeksiyon uygulaması başlattı. DAP Yapı’nın yatırımcısı olduğu İstMarina AVM 24 saat dezenfekte ediliyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, “Dezenfekte işlemlerimizi artırdık. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleriyle detaylı bir şekilde temizleniyor” dedi.

EVDEN ÇALIŞMAYA GEÇİŞ BAŞLADI



Apple, Twitter, Amazon, Microsoft, Google ve Facebook gibi dünya devi şirketler ‘home office’ çalışma sistemine geçerken, Türk şirketlerden de bu yönde ilk adımlar gelmeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bankalara ‘evden çalışma’ya hazırlıklı olmalarına ilişkin bir yazı gönderdiği belirtiliyor. Bu kapsamda QNB Finansbank’ın teknoloji geliştirme şirketi IBTech’in yaklaşık 700 çalışanı evden çalışmaya başladı. Bankalar da deneme çalışmalarıyla, evden çalışmaya hazırlanıyor. Gitti Gidiyor ve Zorlu Holding evden çalışmayı başlatan şirketler arasında yer alıyor.

FUARLAR MAYISA KADAR İPTAL



Ticaret Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarların ertelendiğini duyurdu. Fuarlar 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelendi.