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28 Aralık 2020 Pazartesi 23:25 | Son Güncelleme:

Platin Global 100 Ödülleri kazananları belli oldu

Platin Global 100 Ödülleri kazananları belli oldu

Platin Dergisi'nin Global 100 endeksi verileriyle hazırladığı 'Platin Global 100 Ödülleri Dijitalleşme' Ödüllerinin kazananları belli oldu.

'Dijitalleşme' temasıyla düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

İŞTE PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI

TURKCELL ÖZEL ÖDÜLÜ - YILDIZ HOLDİNG

PLATİN DERGİSİ ÖZEL ÖDÜLÜ - HİTAY HOLDİNG

KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ - AKSA AKRİLİK

İNŞAAT SEKTÖRÜ - TAV İNŞAAT

İLAÇ SEKTÖRÜ - ABDİ İBRAHİM

LOJİSTİK SEKTÖRÜ - NETLOG LOJİSTİK

MOBİLYA SEKTÖRÜ - YATAŞ

GIDA SEKTÖRÜ - ÜLKER

ENERJİ VE PETROL SEKTÖRÜ - TÜPRAŞ

METAL SEKTÖRÜ - KARDEMİR

SAVUNMA SEKTÖRÜ - ASELSAN

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ - TÜRK HAVA YOLLARI

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