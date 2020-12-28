28 Aralık 2020 Pazartesi 23:25 | Son Güncelleme:
Platin Global 100 Ödülleri kazananları belli oldu
Platin Dergisi'nin Global 100 endeksi verileriyle hazırladığı 'Platin Global 100 Ödülleri Dijitalleşme' Ödüllerinin kazananları belli oldu.
'Dijitalleşme' temasıyla düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.
İŞTE PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI
TURKCELL ÖZEL ÖDÜLÜ - YILDIZ HOLDİNG
PLATİN DERGİSİ ÖZEL ÖDÜLÜ - HİTAY HOLDİNG
KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ - AKSA AKRİLİK
İNŞAAT SEKTÖRÜ - TAV İNŞAAT
İLAÇ SEKTÖRÜ - ABDİ İBRAHİM
LOJİSTİK SEKTÖRÜ - NETLOG LOJİSTİK
MOBİLYA SEKTÖRÜ - YATAŞ
GIDA SEKTÖRÜ - ÜLKER
ENERJİ VE PETROL SEKTÖRÜ - TÜPRAŞ
METAL SEKTÖRÜ - KARDEMİR
SAVUNMA SEKTÖRÜ - ASELSAN
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ - TÜRK HAVA YOLLARI