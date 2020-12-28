Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yalıman: Bu yıl ödül alacak şirketlerimiz, dijitalleşme yolculuğuna çoktan çıkmış şirketlerimiz

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Platin Dergisi 'Platin Global 100 Ödülleri Dijitalleşme' Ödül Töreni'nde değerlendirmelerde bulundu.

Platin Global 100 Ödülleri’nden bahseder misiniz? Nasıl doğdu neyi amaçlıyor?

‘Türkiye’nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi’ mottosuyla 23 yılı başarıyla geride bırakan Platin Dergisi, bağımsız pazar araştırma şirketi Ipsos Araştırma ve Danışmanlık Şirketi iş birliği ile birlikte yürütülen araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin Global 100 işletmesini, bu yıl 3’üncü kez açıklayacak. Platin Global 100 Endeksi ile amaçlanan; Türkiye’nin ihracat ve yurt dışı tanıtım şampiyonlarına hak ettiği değeri vermek, örnek uygulamalarının ve üstün başarılarının Türk iş dünyasına rol model olmasını sağlamak ve farklı platformlarda markalarımızın gelişimini desteklemek. ‘Yeni Türkiye’nin ve Yeni Ekonominin Ödül Töreni’ olarak konumlandırılan; 2017 ve 2018 yıllarında büyük yankı uyandıran ‘Platin Global 100 Ödülleri’nin, Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesi olmaya devam etmesi en büyük hedefimiz…

Neden bu yılki ödüllerde ‘dijitalleşme’ temasını seçtiniz?

Çünkü bugün; dünyanın ve iş dünyasının geldiği noktada kurallar, hemen her gün yeniden yazılıyor. Dijitalleşme süreçlerini iş yapış şekillerine dahil eden, bu alana ara vermeden yatırım yapan ve dijitalleşmenin de ötesine geçerek veriyi doğru işleyen şirketlerin hem iç piyasada hem de global arenada var olabildiği tartışılmaz bir gerçek. Dijitalleşmenin en güzel tanımlarından birini geçtiğimiz günlerde şu şekilde okudum; en alt düzeyde fiziksel çabayla, en üst düzey de verimliliği sağlamak amacıyla var olan kaynaklarınızın dijital ürünlerle ikame edilmesi ya da yenilenmesi… Bu tanım aslında konunun önemini ve dijitalleşmenin bir seçenekten çok var olabilmek için bir zorunluluk olduğunu çok güzel özetliyor. Var olabilmenin bir şartı da fark yaratabilmek. Fark yaratırken aynı zamanda sürdürülebilir, verimli ve kârlı da olmanız gerekiyor. Dijitalleşme işte tüm bu süreçleri yönetmeniz için bir anahtar. Hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin, dijitalleşme yolculuğuna çıkmanız gerekiyor. Bu yıl ödül alacak şirketlerimiz, bu yolculuğa çoktan çıkmış ve sektörlerinde örnek uygulamalarla fark yaratmış şirketlerimiz.

Peki Liderler Paneli ve Ödül Töreni’ni nerede, ne zaman izleyebiliriz?

Geçtiğimiz yıllarda iş, siyaset ve sivil toplum örgütü liderlerinin katılımıyla, görkemli törenlerle sahiplerini bulan Platin Global 100 Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle Turkcell ana sponsorluğunda 28 Aralık Pazartesi günü saat 21.00’da 24 TV’de canlı yayın ile sahiplerini bulacak. Ayrıca gerçekleşen canlı yayını Platin Dergisi, 24 TV ve aksam.com.tr’nin sosyal medya hesaplarından da takip edebileceksiniz. Tören öncesinde ise saat 20.00’de başlayacak Liderler Paneli’nde, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin başarılı liderleri, dijitalleşmenin liderliği ve iş süreçlerini nasıl değiştirip dönüştürdüğünü tartışacaklar. 2021 ve sonrasına yönelik vizyonlarını ortaya koyacaklar. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim ki, 28 Aralık Pazartesi akşamı 24 TV’de açıklanacak Platin Global 100 Endeksi, Ocak 2021 Platin özel sayısı ile siz değerli okuyucularımızla buluşacak. Okuyucularımız, Turkcell’in Dergilik platformundan da her ay olduğu gibi indirebilip kolayca Ocak sayımıza ulaşabilirler.

Global 100 Ödülleri’nde olduğu gibi Platin Dergisi de her ay farklı temalarla okuyucu karşısına çıkıyor. 2020 yılı Platin açısından nasıl geçti?

Evet, 2019 yılı itibariyle Platin olarak tematik yayıncılığına geçerek; Türk ekonomi basınında bir ilke imza attık. Okuyucularımıza bir ay boyunca okuyabilecekleri, dergiyi okuyup bitirdiklerinde ise o tema ile ilgili pek çok farklı fikre sahip oldukları, konunun uzman isimlerini tanıdıkları içerikler sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. ‘Lüksün Geleceği’ ve ‘Agile-Çevik Yönetim’ sayılarımız özelinde tema buluşmaları düzenleyerek; bu sayılara katkı sağlayan tüm uzman isimleri bir araya getirdiğimiz davetler verdik. Bu çok kıymetliydi çünkü aynı konu üzerinde çalışan, düşünen, üreten pek çok isim de bu vesileyle birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Dileğimiz, pandemi sonrasında sağlıklı günlerde, bu etkinliklerimize en kısa zamanda devam edebilmek… Davetlere ara vermek zorunda kalınca biz de Instagram Live yayınlarımızla ‘Adaptasyon Sohbetleri’ başlığı altında yine iş dünyasının çok değerli isimlerini okuyucularımızla sosyal medyada buluşturduk. Bu zor dönemde dijital platformlardaki yüksek indirilme sayılarımız ise okuyucularımızdan uzak kalmadığımızı gösterdi ve bizleri çok mutlu etti.

2021 temalarınızdan bahseder misiniz?

2021 yılı vizyonumuza gelince öncelikle yaptığımız yenilikler ve içerikler gelişerek devam edecek. En öncelikli projemiz web sitemizin yenilenmesi ve sosyal medya mecralarında daha da güçlenmek… Dergi içeriği dışında farklı yazılı ve görsel içeriklerle de uygun platformlarda, farklı gruplardan okuyucularla buluşmak. Enerji, gayrimenkul, yabancı yatırımlar gibi daha planlarken heyecanlandığımız pek çok tema da 2021 yılı için gündemimizde…