Plastik sektörü yüzde 10 büyüdü

Rapora göre, 2010 yılında Avrupa'nın 4'üncü büyük üreticisi olan Türkiye'deki plastikçiler, 2011 yılında Türkiye'yi 3'üncülüğe yükseltirken, Fransa ve İspanya'yı geride bıraktı.



Direkt ve dolaylı ihracatı 9,2 milyar dolara ulaşan sektör, toplam kimya sektör ihracatından aldığı yüzde 29 pay ile ikinci oldu. 2010 yılında 558 milyon dolar olan makine ve teçhizat yatırımı, 2011 yılında 885 milyon dolarayükseldi.



Plastik sektörü 2011 yılında yüzde 10 büyürken, plastik mamul üretimi 2010 yılına kıyasla yüzde 10 artış göstererek, 6,7 milyon tona çıktı. Türk plastik sektörü, Almanya ve İtalya'dan sonra üretim kapasitesinde 3'üncü oldu.



Sektörü, geçten yıl plastik hammaddesi ve mamul olmak üzere toplam 4 milyar 802 milyon dolarlık direkt ihracat gerçekleştirirken, ihracatta yüzde 23'lük artış yaşandı. Yaklaşık 200 ülkeye yapılan plastik mamul ihracatının yüzde 55'ini 10 ülke oluşturdu. Ülkeler Irak, Almanya, Rusya, İran, Fransa, Romanya, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan olarak sıralandı.



2010 yılına kıyasla, ihracattaki ilk 3 ülke aynı kalırken, siyasi açıdan büyük değişimin yaşandığı Libya'ya yapılan plastik ihracatında ciddi düşüş yaşandı. 2010 yılında plastik sektörünün ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında yer alan Libya, geçtiğimiz yıl ilk 10'a giremedi. Türkiye'den yaptığı plastik mamul ithalatını en çok artıran ülkenin İran oldu. Plastik mamul ihracatı, önceki yıla göre ton bazında yüzde 8, döviz bazında yüzde 16 arttı.



Geçen yıl sektörün hammadde ithalatına ödediği para, yüzde 30 artışla 10 milyar dolara yaklaşırken, plastik hammadde ithalatı ton bazında yüzde 12 arttı. İthal edilen 5,2 milyon tonluk plastik hammaddesinin bedeli 9,9 milyar dolar oldu.



100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithalatı gerçekleştirilirken, Suudi Arabistan, Almanya, Belçika, Hollanda, Güney Kore, İspanya, İtalya, İran, Fransa ve ABD'den yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 63'ünü oluşturdu.



Plastik mamul ithalatı, 2011'de 2010 yılına kıyasla ton bazında yüzde 15, değer bazında yüzde 27 yükseldi. 100 ülkeden yapılan 483 bin tonluk ithalata, 2,6 milyar dolar ödendi. Almanya, Çin ve İtalya plastik mamul ithal edilen ilk 3 ülke olmayı sürdürdü.



-''Plastik sektörünün en büyük sorunu, hammaddede dışa bağımlılık''-



PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uysal, Türkiye plastik sektörünün, Avrupa'daki krize rağmen büyümesini sürdürdüğünü ve ihracatını her yıl artırmayı başardığını belirterek, dünya ekonomisinde belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, plastik üreticilerinin elde ettiği büyüme rakamlarının ''övgüye değer'' olduğunu kaydetti.



Sektördeki artan makine ve teçhizat yatırımının, plastik üreticilerinin geleceğe yönelik iyimser olduklarının ve büyümenin devam edeceğinin sinyalini verdiğine işaret eden Uysal, plastik sektörünün en büyük sorununun hammaddede dışa bağımlılık olduğunu vurguladı.



Uysal, sektörün 2012 yılında, yaklaşık 5 milyar dolarlık direkt ihracat hedeflediğini ifade ederek, ''İhracatçı sektörler kanalı ile yapılan dolaylı ihracatı da dahil ettiğimizde toplam 10 milyar 336 milyon dolarlık bir ihracat söz konusu. 2012 yılında hedefimiz yüzde 10 büyümenin üzerine çıkmak. Bunun için sektörümüz, acil olarak yeni petrokimya yatırımlarının yapılması ve desteklenmesi ile hammaddede ithalata dayalı sisteminin çözüme kavuşmasını bekliyor'' dedi.

AA

