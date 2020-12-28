Plastik poşetlerde yeni karar

2021 yılından itibaren plastik poşetlerin üzerine sıfır atık logosu ve belirlenen çevreci sloganlar eklenecek. Firmaların bu yenilikleri uygulaması için verilen son tarih ise 1 Temmuz 2021.

AA'da yer alan habere göre plastik poşetlerdeki "25 kuruş" ücretlendirilmesinde üçüncü yıla giriliyor. 2019 yılının başında, çevrenin korunması için alınan karara bu yıl yenilikler de ekleniyor.

Karara göre satın alınan plastik poşetlerde artık bazı standartlar olacak.

Plastik poşetlerin üzerine sıfır atık logosu ve belirlenen çevreci sloganlar eklenecek. Firmaların bu yenilikleri uygulaması için verilen son tarih ise 1 Temmuz 2021.

POŞET KULLANIMI DÜŞTÜ

1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlanan ücretlendirme sayesinde çevre kirliğinin önüne geçildi ve ekonomiden büyük oranda tasarruf elde edildi. Önceki yıla göre 2019 yılında kullanım, yüzde 80 oranında azaldı. 2020 yılında ise bu oran salgın sürecinde artan alışverişe rağmen yüzde 75 seviyesinde oldu.

Plastik poşet kullanıldığı dönemde yılda 280 bin ton atık oluşuyordu. 2019 yılındaki atık miktarı ise yalnızca 90 bin ton ile sınırlı kaldı.

Sektörel olarak bakıldığında ise en çok plastik poşet, gıda ve tekstil alanında kullanılıyor.

1,8 MİLYON VARİL PETROL TASARRUF EDİLDİ

Uygulamanın çevreye ve ekonomiye de katkısı hayli yüksek. Ücretlendirme sayesinde ithalat azaldı, 1,5 milyar lira tasarruf edildi. 2019 yılında 2,1 milyon varil petrol kullanımından tasarruf edilirken, bu sayı 2020 yılında 1,8 milyon varil petrole düştü.

Yapılan araştırmalar vatandaşın, plastik poşet kullanımına uyum sağladığını gösteriyor. 2018'de yıllık yaklaşık 35 milyar plastik poşet kullanılıyordu. Hedef ise 2025 yılında plastik poşet kullanımını yüzde 40 seviyesine indirmek.