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  3. Piyasaya iki yeni Borel ürünü daha
10 Haziran 2020 Çarşamba 23:50 | Son Güncelleme:

Piyasaya iki yeni Borel ürünü daha

Piyasaya iki yeni Borel ürünü daha

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı Borel'in, pandemi sürecinde yoğun ilgi gördüğünü söyledi, dün itibarıyla 4.5 milyona yakın bir satışı olduğunu söyledi.

Dönmez, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Eti Maden’in, ortam dezenfeksiyonuna ilişkin bor katkılı yeni bir ürün üzerinde çalıştığını belirterek “Bu ürün sprey formatında olacak” dedi. Dönmez, üniversite sınavına girecek öğrencilere el hijyeni için Borel ıslak mendilin dağıtılacağını da kaydetti. 

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