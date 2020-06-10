Piyasaya iki yeni Borel ürünü daha

Dönmez, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Eti Maden’in, ortam dezenfeksiyonuna ilişkin bor katkılı yeni bir ürün üzerinde çalıştığını belirterek “Bu ürün sprey formatında olacak” dedi. Dönmez, üniversite sınavına girecek öğrencilere el hijyeni için Borel ıslak mendilin dağıtılacağını da kaydetti.