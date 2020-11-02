Piyasaların gözü ‘Mavi Dalga'da

Ancak ABD piyasaları, bir süredir demokrat aday Joe Biden’ın Kongre, Senato ve Başkanlığı aynı anda kazandığı “Mavi Dalga” olarak adlandırılan senaryoyu fiyatlıyor. Yapılan analizlerde sektörlerin çoğunun Biden zaferini memnuniyetle karşılayacağı görüşü savunulurken Türkiye içinse olumsuz analizler yapılarak TL’ye karşı bir operasyon yürütülüyor.

Bir süre önce bir rapor yayınlayarak “Gelişen piyasalara sermaye akışı daha hızlı toparlanabilir ama Türk Lirası ve Ruble istisna” açıklaması yapan Credit Suisse’ten sonra dün de Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities’ten “Biden kazanırsa, Türkiye’ye yönelik yaptırım riski daha olası hale gelir ve dolarda yukarı yönlü hareket uzayabilir” öngörüsü geldi. ABD Başkanı Donald Trump’a karşı Joe Biden’ın zaferle çıkmasının Türk varlıkları için risk yaratacağı piyasalarda açıkça dillendirilirken bu durum İş Yatırım’ın ’Küresel dalga sertleşiyor’ başlıklı raporuna da yansıdı. Raporda “Biden’in başkanlığı kazanmasını Mavi Dalga ile de olsa, Açık Mavi Dalga ile de olsa Türkiye için yaptırım riskini artırabilir. Demokrat zaferi durumunda Türkiye ve Rusya borsalarının negatif ayrışacağına yönelik hakim görüş piyasayı baskılıyor” ifadesi kullanıldı. Bu arada ABD’deki seçimler öncesi gelen alımlarla dün Borsa İstanbul yüzde 1.86 yükselirken dolar ise 8.43 lira seviyesine yükseldi.

MERKEZ’DEN YENİ SIKILAŞTIRMA



Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bugünden geçerli olmak üzere Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini (BAL) sıfırlandı. Merkez Bankası, bu son adımıyla bankaların daha düşük gecelik faizle sağladığı fonlamanın bir kanalını daha kısmış oldu. Bankadan yapılan açıklamada fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçların kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtildi.