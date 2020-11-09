Piyasaların gözü ‘çifte değişim'de

ABD seçimlerinde Joe Biden’ın ipi göğüslemesi ve hafta sonunda Merkez Bankası Başkanlığı’na da Naci Ağbal’ın atanması sonrası piyasaların her iki değişimi de nasıl karşılayacağı merak ediliyor. Uzmanlara göre ABD’de statükonun devam etmesi halinde Türk varlıkları için negatif bir durum ortaya çıkmayacak. Ancak uzmanlar ABD’de özellikle Demokratların başını çektiği bir grup siyasinin, Türkiye’ye ağır yaptırımlar yapılması konusunda karar birliğine sahip olduğunu da gözardı etmiyor. Piyasa uzmanları Naci Ağbal’ın ise piyasanın tanıdığı ve ekonomi yönetiminde daha önce bulunmuş ciddi bir isim olduğunu belirtiyor.

‘FAİZ ARTIR’ BASKISI VAR



Bu arada yabancı yatırımcılar şimdiden Ağbal’ın kredibiliteyi tesis etmek için politika faizini 500-600 puan artırması gerektiğini ısrarla dillendiriyor. Bu arada Hazine yarın yapacağı iki ayrı ihaleyle borçlanma sınavı verecek.