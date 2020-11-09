  • $8,4314
  • 10,0297
  • 530.825
  • 1191.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
09 Kasım 2020 Pazartesi 02:21 | Son Güncelleme:

Piyasaların gözü ‘çifte değişim'de

Piyasaların gözü ‘çifte değişim'de

Piyasalar bugün iki ayrı başkan değişikliğini birden test edecek.

ABD seçimlerinde Joe Biden’ın ipi göğüslemesi ve hafta sonunda Merkez Bankası Başkanlığı’na da Naci Ağbal’ın atanması sonrası piyasaların her iki değişimi de nasıl karşılayacağı merak ediliyor. Uzmanlara göre ABD’de statükonun devam etmesi halinde Türk varlıkları için negatif bir durum ortaya çıkmayacak. Ancak uzmanlar ABD’de özellikle Demokratların başını çektiği bir grup siyasinin, Türkiye’ye ağır yaptırımlar yapılması konusunda karar birliğine sahip olduğunu da gözardı etmiyor. Piyasa uzmanları Naci Ağbal’ın ise piyasanın tanıdığı ve ekonomi yönetiminde daha önce bulunmuş ciddi bir isim olduğunu belirtiyor.

‘FAİZ ARTIR’ BASKISI VAR

Bu arada yabancı yatırımcılar şimdiden Ağbal’ın kredibiliteyi tesis etmek için politika faizini 500-600 puan artırması gerektiğini ısrarla dillendiriyor. Bu arada Hazine yarın yapacağı iki ayrı ihaleyle borçlanma sınavı verecek. 

<p>ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına

ABD başkanlığına seçilen Biden'dan zafer konuşması: Birleştiren bir başkan olacağım

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.