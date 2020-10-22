Piyasaları yine ters köşe yaptı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz toplantısını dün yaptı. 24 Eylül’deki toplantıda faizi beklenmedik şekilde 200 baz puan artıran Merkez Bankası piyasaları yine ters köşeye yatırdı. Merkez Bankası, piyasaların artış beklentisine karşın politika faizine dokunmadı. Ancak gecelik borç verme faiz oranıyla birlikte, geç likidite penceresi arasındaki farkı 150 baz puandan 300 baz puana çıkardı. Politika faizini yüzde 10.25’te bırakan Merkez Bankası geç likidite penceresi faizini yüzde 13.25’ten 14.75’e yükseltti. Dünkü toplantı öncesi piyasalarda Merkez Bankası’nın en az 175 baz puan faiz artışı yapacağı görüşü hakimdi.

BEKLENMEDİK HAMLE



Kararı değerlendiren Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru “Merkez, geç likidite penceresi ile kendine bir miktar daha yer açtı” derken Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise kararı ‘beklenmedik bir hamle’ olarak değerlendirdi. Bu arada Merkez Bankası’nın kararı sonrası dolar 7.96 liraya çıkarak tarihi zirveyi yeniledi. Dolar toplantı öncesi 7.78 liraya kadar çekilmişti.

NORMALLEŞME BELİRGİNLEŞTİ



Murat Uysal başkanlığındaki Para Politikası Kurulu’nun dünkü toplantısı sonrası yapılan açıklamada “Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır” denildi. Açıklamada enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediğine de vurgu yapıldı.

24 EYLÜL’DEN BU YANA NE DEĞİŞTİ?



• 24 Eylül’de gerçekleştirilen ve 200 baz puanlık faiz artışı yapılan toplantıdan dünkü toplantıya kadar değişen göstergelerin başında ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM)geliyor. Bu süre içerisinde yüzde 10.65’ten 12.52’ye yükseldi.

• 2 haftalık swap faizleri ise yüzde 11.90’dan yüzde 10’a geriledi.

• Aynı süre zarfında Türkiye iki yıllık tahvil faizi yüzde 14.08’den 13.84’e düşerken, 10 yıllık tahvillerin faiziyse yüzde 14.13’ten 13.33’e düştü.

• Türkiye’nin kredi temerrüt takas (CDS) primi de79 baz puan düşerek 576’dan 497’ye geriledi.

ASKON: ‘KARAR DOĞRU VE YERİNDE’



Merkez Bankası’nın kararını değerlendiren Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, pandeminin ekonomiler üzerindeki belirsizlik ortamının devam ettiğini belirterek, “Bu nedenle ihtiyatlı bir politika gütmek en doğru yol. Faiz baskısı, bu ortamda piyasa gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Merkez’in faizi sabit tutması doğru ve yerinde bir karardır” dedi.