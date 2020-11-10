Piyasalardan Naci Ağbal'a coşkulu karşılama

Piyasalar sıcak gündemle birlikte yeni haftaya oldukça hareketli başladı. ABD Başkanlığı’na Joe Biden’ın seçilmesi ve hafta sonunda da Merkez Bankası Başkanlığı’na Naci Ağbal’ın atanması piyasaları hareketlendirdi. Yaşanan gelişmeler sonrasında dolar adeta çakıldı. Hafta içinde tarihi zirve olan 8.58’i test eden ve haftayı 8.52’den kapatan dolar güne yüzde 2 kayıpla 8.35 liradan başladı. İlk iş gününe piyasalara mesaj vererek başlayan Ağbal’ın bu hamlesi işe yaradı. Ağbal’ın sabah saatlerinde yaptığı “Fiyat istikrarı önceliğimiz” vurgusu sonrası hızla eriyen dolardaki kayıp gün içinde yüzde 6’yı buldu.

ALTIN YÜZDE 8.6 DÜŞTÜ



Dolar günü ise yüzde 4.98 kayıpla 8.09 liradan kapattı. Böylece dolar 13 Eylül 2018’deki yüzde 8’lik düşüşün ardından en yüksek günlük kaybını yaşadı. Euro ise yüzde 5 kayıpla 10 liranın altına inerek 9.61 liraya çekildi. En fazla kayıp ise altında yaşandı. Geçen hafta 539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, dün yüzde 8.6 kayıpla 489 liraya indi. Çeyrek altındaki kayıp ise % 6 oldu.

AĞBAL: TÜM ARAÇLARI KULLANMAKTA KARARLIYIZ



Naci Ağbal, önce bankacılara ardından da piyasalara mesaj verdi. Atanmasının hemen ardından pazar günü bankacılarla bir toplantı yapan Ağbal dün piyasalar açıldığında ise yazılı bir açıklama yaptı. Ağbal, temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu, fiyat istikrarı amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını vurguladı. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişimin güçlendirileceğinin altını çizen Ağbal “19 Kasım’daki Para Politikası Kurulu’na kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır” dedi.

ANALİSTLER DEĞİŞİME ‘EVET’ DEDİ



Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi’nden stratejist Timothy Ash: Uysal’ın başkanlığı tam anlamıyla felaketti. Ağbal’ın ondan kötü olamayacağı kesin. İyi bir teknokrat olarak isim yapmıştı. Aslında bu iş için uygun bir isim.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: Piyasalar Ağbal’ı olumlu algıladı. TL’nin değer kaybının durdurulması bağlamında daha iyi bir para politikası iletişimi olacağına dair piyasa yeni Merkez Bankası Başkanı’na güveniyor.

Alnus Araştırma Müdürü Yunus Kaya: Merkez Bankası’nda başkan değişikliği ile yaşananların, piyasalara yansıması Türk Lirası’nın güçlenmesi şeklinde oldu. Kurda yaşanan düşüşün önümüzdeki günlerde de sürmesini bekliyorum.

BORSADA 9 AYIN ZİRVESİ



Güne yüzde 2 yükselişle başlayan Borsa İstanbul gün sonunda yüzde 3.3 prim yaptı. 9 ayın zirvesini gören Borsa günü 1.231 puandan kapattı. Ağbal’ın mesajının da etkisiyle bankacılık hisselerindeki artış % 7’yi buldu. Bu arada Joe Biden’in seçimi kazanması ve Pfizer’in Kovid-19 ilacıyla ilgili haberlerin etkisiyle dünya borsalarında da yüzde 2’ye varan yükselişler yaşandı.

İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI %47.1



Hazine’nin iç borç çevirme oranı Ekim ayında yüzde 47.1 olarak gerçekleşti. Bakanlığın verilerine göre, ekimde 44.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.