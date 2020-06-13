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  3. Piyasalarda ikinci dalga korkusu
13 Haziran 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Piyasalarda ikinci dalga korkusu

Piyasalarda ikinci dalga korkusu

Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi borsaları hareketlendirdi. ABD borsalarında önceki gün yüzde 6'yı aşan gerileme yaşandı.

Ancak dün yeniden yüzde 3 yükselişle güne başlarken önceki günkü satış dalgası Asya borsalarına da sıçradı. Asya borsalarının tamamında düşüş görülürken kayıplar yüzde 2’yi aştı. Borsa İstanbul da güne yüzde 0.87 düşüşle başladı, daha sonra kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti. Borsa İstanbul gün sonunu yüzde 0.6 primle kapattı. Dolar ise 6.83 liralık seviyesini korudu.

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