Piyasalar yara sarıyor

Piyasalar önceki gün petrol fiyatlarındaki yüzde 30’luk düşüşün tetiklediği sert satışların ardından dünya borsaları dün bir nebze olsun yara sardı. Önceki günkü karmaşanın başaktörü petrol dün yüzde 10 yükselişle 73.5 dolara yükselirken dünya borsalarının tamamına yakını günü yüzde 1-4 aralığında artışlarla kapattı. Yaşanan artışta koronavirüse karşı İrlanda’nın 3 milyar euro, İtalya 10 milyar euro ve Japonya’nın 4.1 milyar dolarlık ikinci destek paketini açması etkili oldu. ABD’nin de benzer bir adımı atması dünya genelinde hükümetlerin peş peşe ekonomik teşvik paketleri açıklayacağına yönelik beklentileri artırdı.

GEÇİCİ Mİ?



Ancak bazı uzmanlar piyasalarda yaşanan dünkü yükselişi ‘ölü kedi sıçraması’ olarak adlandırıyor. ‘Ölü kedi bile yeterince hızlı düşerse sıçrar’ fikrine dayanan yükselişin kalıcı olması için açıklanacak paketlerin dünyada beklenen resesyona çare olmasını umuyor. Bu arada dün ‘resesyon kaçınılmaz’ görüşünü savanun kurumlara yatırım bankaları Rabobank ve Nomura ekonomistleri de katıldı.

RUSYA’DA TATİL BİTTİ



ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ise petrol için 20 dolar fiyat biçti. Goldman fiyatların 2014 yılından da daha düşük düzeye inebileceğini öngördü. Bu arada petrol savaşının aktörlerinden Rusya’da borsa önceki günkü tatilin ardından dün yüzde 10 kayıp yaşadı. Güne dünya borsalarıyla paralel iyimser başlayan Borsa İstanbul ise gün içinde yüzde 3’e varan yüksbeliş yaşadı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Kronavirüsün Türkiye’de olma ihtimali yüksek’ sözleri sonrasında kazançlarını geri verdi, günü 2.38 kayıpla kapattı.

DEPOYU FULLEYİN!



Petrol fiyatlarında önceki gün yaşanan yüzde 30’luk düşüş benzin ve motorinde de yüklü bir indirimi beraberinde getirdi. Bugünden itibaren geçerli olacak indirimin ne kadar olacağına ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan Belçika dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız” dedi. Yapılan indirimle birlikte 6.59 lidaran satılan benzinin 6 liraya inecek ve 45 litrelik bir depoda 26 lira cepte kalacak. Ancak bu indirimin kalıcı olup olmayacağı ise petrol fiyatlarına bağlı. Petroldeki yükseliş pompa fiyatlarını yine yukarı çekecek.

BİR GÜNDE 1.4 TRİLYON DOLAR GİTTİ



Borsalarda önceki gün yaşanan % 4-9 aralığındaki sert düşüşler borsalardan toplam 1,4 trilyon doları götürdü. Yaşanan düşüşle milyarderler de önemli bir servet kaybına uğradı. En zengin 500 insanının serveti 1 günde 238.5 milyar dolar düştü.