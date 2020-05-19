Piyasalar virüs aşısıyla umutlandı

Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin yanında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, “Ekonomiyi desteklemede sınırımız yok” açıklaması borsaları yukarı taşıdı. Güne yüzde 1 yükselişle başlayan Borsa İstanbul ise öğleden sonra gelen aşıda ilk insan testlerinin olumlu sonuç verdiğine ilişkin haberle günü yüzde 2.22 yükselişle kapattı. Altının onsu ise 1,760 doları aşarak 7.5 yılın zirvesini gördü ancak daha sonra 1,740 dolar düzeylerine çekildi.