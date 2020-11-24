Piyasalar hareketlendi: İşte 24 Kasım dolar ve euro fiyatları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve Merkez Bankası'nın faiz kararı ile son iki haftada dolar karşında yüzde 12 değer kazanan Türk lirası haftaya kayıplarla başlamıştı.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul serbest piyasada dolar 7,9070 liradan, avro 9,3740 liradan güne başladı.

DOLAR VE EURO KAÇ TL?

Serbest piyasada 7,9050 liradan alınan dolar, 7,9070 liradan satılıyor. 9,3720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3740 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9340 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4410 lira olmuştu.