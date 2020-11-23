Piyasalar hareketlendi: Gram altın yeniden yükselişe geçti

Gram altın son dakika itibariyle yükselişe geçerek 476 seviyelerine kadar geldi. Doların 7,93 liraya yükselmesine paralel olarak altın fiyatları da an itibariyle yukarı yönde bir ivme kazandı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 780 lira, Cumhuriyet altını ise 3.111 lira seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Gram altındaki yükseliş sürecek mi? Altındaki yeni gelişmeler neler? İşte altındaki güncel gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 465 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.140 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.869 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TEŞVİK PAKETLERİNE DİKKAT

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin belirsizlikle altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.