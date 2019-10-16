Piyasa yaptırıma kulak asmadı

ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye yönelik yaptırımları imzaladı. Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Türkiye ekonomisini hedef alan bazı sert açıklamaları Twitter üzerinden paylaşan Trump’ın açıkladığı yaptırımlar, ifadelerine oranla oldukça yumuşak oldu. Buna göre ekonomik yaptırımlar ABD ile yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret görüşmelerinin durdurulmasını kapsıyor. Türkiye’den çelik ithalinde uygulanan gümrük vergileri de yüzde 50’ye, yani mayıs ayındaki indirimden önceki seviyeye çıkarıldı.

BORSA CANLANDI

Bu gelişmenin ardından Borsa, güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, 1.611,23 puan ve yüzde 1,71 değer kazancıyla 95.592,62 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,49 ve holding endeksi yüzde 1,36 yükseliş kaydetti. BIST günü 95.258 puandan kapadı.

DOLARDA DEĞER KAYBI

Dolar/TL de yaptırımların açıklanmasının ardından dün sabah 5.90’ın altına gevşedi, kur 09:44’te 5.8618’e kadar geriledi. Yaptırımların düşük tonda olması kurun düşüşünde etkili oldu. Volkswagen’in Türkiye’deki otomobil fabrikası yatırım planını ertelediği haberiyle kur yeniden 5.90’ı aştı. Sonra yeniden gevşedi ve günü 5.888 TL’den tamamladı.

ABD’NİN BİR ÖNCEKİ YAPTIRIMI TÜRKİYE’YE YARAMIŞTI

ABD 2018’de Türkiye’den ithal ettiği çeliğe vergiyi yüzde 50’ye yükseltmişti. Bu kararın ardından ABD’ye çelik ihracatı yüzde 48 azalmıştı. Bununla birlikte, Amerikan pazarına gerçekleştirilen ihracatta düşüş yaşansa da Türkiye, aynı dönemde diğer ülkelere özellikle AB ülkelerine olan ihracatını artırarak ABD pazarındaki kayba rağmen toplamdaki ihracatını yüzde 3.7 artırmayı başardı.

VW: İPTAL YOK

Volkswagen, yeni fabrikasını Türkiye’de kurma kararını ertelediği yönünde Alman basınında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Şirket sözcüsü, “Gelişmeleri titizlikle takip ediyoruz. İptal kararı yok” dedi.

KURDA GEVŞEME SÜREBİLİR

ABD Merkez Bankası’nın parasal gevşeme yönünde adımları ve gelen veriler doları aşağı yönlü baskılıyor. Buna karşın Türkiye ekonomisi ve TL’nin de görece istikrar kazanmasıyla dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor.