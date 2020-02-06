'PİLOT'la girişimcilere 150 bin liralık destek

Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, PİLOT’tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtirken; mezun girişimlerin 2019’da 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini ifade etti. Yeni dönemde programa kabul edilen her girişime 150 bin TL nakit desteği sağlanırken girişimler Türk Telekom’la işbirliği yapma imkânı yakalayacak.