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Petrol kıymetlendi, petrole zam geldi

Petrol kıymetlendi, petrole zam geldi

Petrol fiyatları nisan ayında negatife düşerek tarihin en kötü günlerini yaşamasının üzerinden 1 ay geçtikten sonra toparlanmaya başladı.

Teksas petrolü dün yüzde 11’in üzerinde değerlenerek 32 doları geçti. Brent petrol fiyatları ise yüzde 7’nin üzerinde artarak 35 doları test etti. Petroldeki artışa bağlı olarak benzine 13, motorinin litre satış fiyatına 8 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litresi İstanbul’da 5.63 liraya, motorinin litresi de 5.35 liraya çıktı.


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