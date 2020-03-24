Petrol fiyatları ne kadar oldu? 2020 petrol varil fiyatları yükseldi! İşte detaylar…

2020 petrol fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Corona virüs önlemleri çerçevesinde; merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi desteklemek için aldığı kararlar, petrol varil fiyatları üzerinde de etkisini gösteriyor. Güncel petrol fiyatları ile ilgili bilgiler haberimizde…

PETROL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Petrol fiyatlarında şu günlerde ivme yukarıyı göstermeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde tırmanan Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına orta bir yol bulunabileceğine yönelik açıklamaları sonrası brent petrolün yükselişe geçtiği gözlendi.

Brent petrol 24 Mart Salı saat 11.00 itibariyle 27.91 dolar olarak kaydedildi.