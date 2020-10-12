Perakendede e-ticaret ciroları %200 yükseldi

Türkiye’nin önde gelen markalarını çatısı altında bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında yaptığı anket çalışmalarıyla perakende sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. BMD’nin eylül ayı anketine göre e-ticaret cirolarında artış devam ederken, cadde mağazalarında da canlanma gözleniyor, AVM mağazaları ise yatay seyrini sürdürüyor. Ankette iyi haberin e-ticaret cirolarındaki artış eğiliminin devam etmesi olduğunu belirten BMD Başkanı Sinan Öncel, şunları söyledi:

MAĞAZALAR YOL ARIYOR



“Ankete katılan üyelerimizin yüzde 56’sının eylül ayında e-ticaret cirolarında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 100’ün üzerinde artış görülüyor. E-ticaret cirolarının yüzde 200’ün üzerinde arttığını beyan eden üyelerimizin oranı ise yüzde 24. Yani eylülde her dört üyemizden birinin e-ticaret cirosunda geçen yıla göre yüzde 200 artış var. Online satışların artması olumlu bir gelişme olmakla birlikte markalarımızın cirolarının büyük bölümü hâlâ AVM ve cadde mağazalarından geliyor. Eylülde kısmi bir canlanma olan cadde mağazalarında üyelerimizin yüzde 27’si yüzde 100’ün üzerine çıktığını beyan ederken, yüzde 41’inin hâlâ yüzde 80 ciroya ulaşamadığını görüyoruz. Üyelerimiz mağazalarını açık tutmak ya da kapatma konusunda rota arayışındalar. AVM’lerde kapama müzakerelerinin giderek arttığını gözlemliyoruz.” Sinan Öncel, 12 aylık TÜFE yüzde 11.75’i bulurken giyim ve ayakkabı fiyatlarında artışın yüzde 6.91’de kalmasına rağmen hazır giyim perakandesinde canlanma olmadığına dikkat çekti.

FİYAT DÜŞTÜ AMA...



Öncel, “Daha da önemlisi ağustos ve eylülde hazır giyim fiyatları geriledi. Buna rağmen mağaza cirolarında belirgin bir artış kaydedilmemesi sorunun sanılandan büyük olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

MAĞAZALAR İÇİN ‘CİRO KİRASI’ UYGULAMASINA ACİL GEÇİLMELİ



Öncel, “Yeni bir rota arayışındaki perakende sektörü için önümüzdeki bir yılın olağanüstü tedbirlerle geçeceği çok net belli oldu. Olağanüstü koşullar için olağandışı tedbirler almadığımız takdirde markalarımızın daha fazla mağaza kapatmak zorunda kalmalarının önüne geçemeyiz” diye konuştu. Öncel, şöyle devam etti:

MARKALARI ZORLUYOR



“Bu nedenle bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Salgından olumsuz etkilenen sektörlerin yaşayabilmesi için cirosu geçen yılın yüzde 80’in altına kalan mağazalarda ciro kirası uygulamasına geçilmesinden daha adil bir seçenek görünmüyor. Çünkü enflasyon ve kira artışını da hesap ettiğimizde yüzde 80 ciroya ulaşamayan bir mağazadaki kayıp yüzde 35’i buluyor. AVM yönetimleri süreci aylık düzenlemelerle götürmeye çalışıyor, ancak bu durum pazarlık gücü olmayan markaları zorluyor. BMD olarak bu konuyu öncelikli gündemimiz olarak belirledik.”