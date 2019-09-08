Perakende zincirlerinde rekabet savaşa döndü! Fiyat kıramayan gramaj düşürüyor

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Perakende sektöründe, tüm zamanların en yoğun rekabeti yaşanıyor. Enflasyonla birlikte gelen fiyat artışı, tüketiciyi uygun fiyatlı ürünlere yönlendirdi. Marketlerde satılan ürünlerin yarısı promosyonlu. Sektörün tüm oyuncuları ‘daha rekabetçi olmak için ne yapabiliriz’ diye düşünüyor. Fiyat indiremeyen de çareyi gramaj düşürmekte buluyor. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, market raflarında başlayıp, e-ticarete uzanan zincir savaşlarını anlattı...

Tüketici davranışlarında nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz?

Perakende güven endeksi hâlâ aşağıda. Tüketici kendini güvensiz hissediyor. O yüzden alışverişler biraz daha günlüğe kaymış durumda. Sepetler düşük ama frekans fazla. Tüketici stok yapmıyor ama 2-3 günde bir mağazaya geliyor. Ürün başına fiyatta da bir geriye gidiş var. Bu da müşterinin daha ucuz ürüne yöneldiğini gösteriyor. Müşteri cüzdanından çıkan paraya hassasiyet gösteriyor. Mağazaya geldiğinde elindeki alışveriş listesine sadık kalıyor, sepete ekstra iki gofret dahi atmıyorlar.

Bu durumda tüketici daha çok market markalarına mı yönelmeye başladı?

Evet, müşterilerin hepsi daha ekonomik ve farklı ürünler arayışında. ‘Ben sadece şu markayı alırım, başka marka kaşar peyniri yemem’ tavrı bitti. Bu dönemde bizde de Carrefour markalı ürünlerin satışı adeta patlama yaptı. Market markalarında ciromuz geçen yıla göre yüzde 60-65 arttı.

Bu durumda siz konjonktürden avantajlı çıkanlardan mısınız?

Bizim durumumuz iyi. Enflasyonun üzerinde büyüyoruz. Ve rakiplerimize göre pazar payı da kazanıyoruz. Haziran sonu itibariyle karşılaştırılabilir mağazalarda müşteri artışımız yüzde 3. Ama perakende sektörünün geneli için bunu söylemek yanlış olur.

%20 CİRO ARTIŞI BEKLİYORUZ

Ne olacak peki, perakende sektöründe dengeler değişir mi?

Birileri pazar kazandığına göre, birileri de kaybediyor. Bir taraftan bütün gider kalemleri enflasyon oranında artarken, diğer yandan sepet daralması ve üstüne bir de müşteri kaybı gelince bazı markaların buna çok fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Bence sektörde eliminasyon hızlanacak. Artık sektörde büyükler ve küçükler olarak iki kutup var. Ortada da kimse kalmadı gibi bir durum söz konusu. Bazı zincirlerin zor sıkıntılı olduğunu duyuyoruz. Bunların sektörden yavaş yavaş elenmesini bekliyoruz.

Bu durumda satın almalar mı olacak? Sizin böyle bir niyetiniz var mı?

Belki sektördeki rakiplerimiz ilgi gösterip, bazılarını satın alabilirler. Fakat bizim şu anda gündemimizde biyle bir konu yok.

Bu yıl için büyüme hedefiniz nedir?

Bu yıl n az yüzde 20 oranında bir ciro artışı hedefliyoruz.

KÂR MARJLARI GERGİN BİR YELKEN GİBİ

Kâr marjları ne durumda?

Kâr marjları gergin bir yelken gibi. Rüzgarı ne kuzeyden ne güneyden alıyor. Arada sıkışmış durumda. Kâr marjını belli bir miktarın altına indirmemiz şirketi zora sokar. Ama kafamıza göre de genişletemeyiz. Bizim fiyatlama departmanımız ürünün etiketini belirlerken kâr marjlarından bağımsız düşünür. Her ay rakiplerde 300 bin etiket okuruz. Her gün 500-1000 ürünün etiketi değişir. Biz bir ürünü 500 gramını belli bir paraya satarken, rakip firma ‘bana 450 gramını üret ama 3 TL daha ucuz olsun’ diyebiliyor.

Promosyon savaşları sürüyor mu?

Promosyorn savaşları devam ediyor ama onun yanı sıra hizmet, servis, e-ticaret savaşı da var. Perakende artık çok yönlü bir mücadele yeri haline geldi.

YAKINLIK AVANTAJI ORTADAN KALKIYOR

Sektörde yeni trend siparişi eve teslim etmek. Siz de bir uygulama çıkardınız. Nasıl gidiyor?

Aplikasyonumuz mayıs ortasında çıktı ve indirme sayısı 200 bini geçti. Günde 3 milyona yakın ziyaretçi var. Biz bu konuda ev ödevimizi iyi yapıyoruz ve artık kendimizi mağaza zinciri olarak değil, ‘dağıtım zinciri’ olarak tanımlıyoruz.

Peki sektörü nasıl Etkileyecek?

Yakınlık avantajı biraz ortadan kalkıyor. O yüzden gücünü tüketiciye yakınlıktan alan, binlerce şubeli zincirlerin avantajı kaybolacak gibi... Almanya’da ortalığı kasıp kavuran indirim zincirleri, e-ticaret yüzünden müşteri kaybına uğruyor.

8 MAAŞ TAZMİNAT SEKTÖRÜMÜZÜN KANAYAN YARASI

Maliyetler artıyor, kâr marjı da düşük ama personel giderleri açısından sektör yurtdışına göre daha avantajlı değil mi?

Evet, Avrupa’ya göre maliyet düşük ama bizim de şöyle bir sorunumuz var. İşten çıkarılma durumunda işçi dava açtığında 8 maaş tazminat alıyor. Ve burada işverenin haklı gerekçeleri olsa dahi kazanması mümkün değil. İşçinin kazanamaması için ancak kasadan kameralar önünde para çalması lazım. Bu hiç dikkat çekilmese de perakende sektörünün kanayan yarasıdır. Bu yüzden de kayıtdışı işçi çalıştırma özellikle lokal zincirlerde çok yaygın hale geldi. Bu yüzden spot ışık altındaki kurumlar ciddi anlamda haksız rekabete maruz kalıyor.

POLONYA’YA İLK İHRACATI YAPTIK SİPARİŞLER GELİYOR

Bu ‘fiyat rekabeti’ Türkiye’yi dış pazarlarda avantajlı yapıyor mu?

Biz, ‘bu fiyat rekabeti ve satın alma avantajını bir ihracat fırsatı olarak değerlendirebilir miyiz’ diye kafa yorduk. Yetkililer buradaydı. İhracata başladık.

Nereye, hangi ürünü gönderdiniz?

Bio markalı meyve sularımız ve organik kuruyemişlerimizi Polonya’ya gönderdik. Yeni siparişler geliyor. KOBİ’leri ihracatçı yapıyoruz. 1 yıl içinde 10-20 milyon dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz.