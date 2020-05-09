Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Pazarlama sıkıntısı çeken KOBİ'ler için dev platform

Pazarlama sıkıntısı çeken KOBİ'ler için dev platform

Pazarlama sıkıntısı çeken KOBİ'ler için dev platform

Pazar sıkıntısı çeken KOBİ'lere destek için 20'nin üzerinde e-ticaret sitesi ve kuruluş bir araya geldi. Bu kuruluşlar Türk ürünlerini dünyaya açacak.

Virüs nedeniyle pazarlama sıkıntısı çeken KOBİ’lere destek için yapılan çağrıya 16’sı e-ticaret sitesi 20’nin üzerinde kuruluştan destek geldi. Bu kuruluşlar KOBİ’lerin ürünlerinin dünya pazarlarına açılmasını sağlayacak. Projenin tanıtımı dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve e-ticaret portallarının temsilcilerinin katıldığı toplantıyla yapıldı.

‘ÇÖZÜM OLACAK’

Bakan Pekcan ‘E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ adıyla düzenledikleri kampanya sayesinde, pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelere çözüm getirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Pekcan “KOBİ’lerimiz, işletmelerimiz, esnafımız ve kooperatiflerimiz e-ticaret kanalıyla kendilerine yeni ufuklar açma imkanına sahip olacak” dedi.

Salgın sürecinde küçük işletmelerin dahi kargoyla tüm Türkiye’ye ürün satmaya başladığını anlatan Hisarcıklıoğlu ise “Ticaretin bir kuralı vardır. Bir yerde kalabalık varsa, orada pazar ve fırsat vardır. Elektronik mecra artık yeni pazarımız, yeni fırsatımız. Bu fırsatı iyi kullanmamız lazım. E-ticaret yılda yüzde 35 büyüyor” dedi. 

PROJEYE KİMLER DESTEK VERİYOR 

Sahibinden.com, Yemeksepeti.com, Amazon.com, Gittigidiyor , Getir.com, Hepsiburada, Arçelik, Cimri.com, N11.com, Trendyol, Akakçe, Sefamerve, Modanisa, Migros Sanal Market, Epttavm, Globalpiyasa.com, İdeasoft, ETİD, İpara, Farmasi, Chemorbis, Steelorbis, Stemia.com, Mutlubiev.com ve Platin Market.


Yavru tavşanı biberonla besliyorlar

Yavru tavşanı biberonla besliyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Burçlara göre Anneler Günü hediye önerileri

Kilo verenler bu besinleri tüketiyor