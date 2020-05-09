Pazarlama sıkıntısı çeken KOBİ'ler için dev platform

Virüs nedeniyle pazarlama sıkıntısı çeken KOBİ’lere destek için yapılan çağrıya 16’sı e-ticaret sitesi 20’nin üzerinde kuruluştan destek geldi. Bu kuruluşlar KOBİ’lerin ürünlerinin dünya pazarlarına açılmasını sağlayacak. Projenin tanıtımı dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve e-ticaret portallarının temsilcilerinin katıldığı toplantıyla yapıldı.

‘ÇÖZÜM OLACAK’



Bakan Pekcan ‘E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ adıyla düzenledikleri kampanya sayesinde, pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelere çözüm getirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Pekcan “KOBİ’lerimiz, işletmelerimiz, esnafımız ve kooperatiflerimiz e-ticaret kanalıyla kendilerine yeni ufuklar açma imkanına sahip olacak” dedi.

Salgın sürecinde küçük işletmelerin dahi kargoyla tüm Türkiye’ye ürün satmaya başladığını anlatan Hisarcıklıoğlu ise “Ticaretin bir kuralı vardır. Bir yerde kalabalık varsa, orada pazar ve fırsat vardır. Elektronik mecra artık yeni pazarımız, yeni fırsatımız. Bu fırsatı iyi kullanmamız lazım. E-ticaret yılda yüzde 35 büyüyor” dedi.

PROJEYE KİMLER DESTEK VERİYOR



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