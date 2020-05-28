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28 Mayıs 2020 Perşembe 04:22 | Son Güncelleme:

Patates ve soğana kontrollü ihracat

Patates ve soğana kontrollü ihracat

Hasadı başlayan patates ve soğan ihracatı kontrollü açılıyor.

İç talebin karşılanması ve fiyat dalgalanması yaşanmaması ihracatı ön izne bağlanan soğan ve patates, hasat dönemiyle birlikte yakın takibe alındı. Her iki üründe de rekoltenin, geçen yıl üretiminin üzerinde olması bekleniyor. Soğan ve patateste oluşacak arz fazlası ürünün ihracata yönlendirilmesi için kontrollü bir şekilde ihracat ön izinleri verilmeye başlandı. 


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