Patara Antik Kenti'nde tüm zamanların rekoru

Bu yılın 4 ayında pandemi nedeniyle kapalı kalmasına rağmen Patara Antik Kenti, geçen yılın toplam ziyaretçi sayısı ve gelirini yılın 10 aylık döneminde geride bırakarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Patara, Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ve gelir getiren ören yeri oldu. Bu yılın 10 aylık döneminde Patara Antik Kenti’ni 248 bin kişi ziyaret etti, karşılığında 4 milyon 659 bin lira gelir elde edildi.