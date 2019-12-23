Pasaport ücretleri ne kadar? 2020 Pasaport harcı ne kadar oldu?

Pasaport harcının 2020 yılında ne kadar olacağı merak konusu. Pasaport ücretleri ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yıl için vergi, harç ve cezalar için yeniden değerlemeye gitti. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 22,58 oranında artış gösterecek. İşte 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ve 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport harcı ücretleri.

PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU?

Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 22,58 oranında artacak.

6 AYLIK PASAPORT HARCI

2019 harcı: 170.40 lira

2020 harcı: 208.8 lira

1 YILLIK PASAPORT HARCI

2019 harcı: 248.40 lira

2020 harcı: 304.5 lira

2 YILLIK PASAPORT HARCI

2019 harcı: 405.5 lira

2020 harcı: 497 lira

3 YILLIK PASAPORT HARCI

2019 harcı: 575.9 lira

2020 harcı: 705.9 lira

10 YILLIK PASAPORT HARCI

2019 harcı: 812 lira

2020 harcı: 995 lira