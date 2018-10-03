Paris’in yeni modelleri  2019’da Türkiye yollarında

Sümer DEMİRCİLER

Avrupa’da yılın en büyük otomobil buluşması olan Paris Fuarı’ndaki yeni modeller önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye yollarına çıkmaya başlayacak. Lüks modellerden SUV’lara, hibritlerden küçük otomobillere kadar çok farklı sınıflardan araçlar 2019 yılından itibaren ülkemiz pazarında satılacak.

240 BEYGİRLİK SKODA

Paris’te markanın ilk RS SUV modelinin örtüsünü kaldıran Skoda, Kodiaq modelinin sportif yönünü, farklı bir tasarım ve performanslı bir versiyonla vurguladı. Kodiaq RS modelinde, aracın dinamik özelliklerinin altını çizen araç 240 beygir güç üreten 2.0 lt dizel motoruyla da ön plana çıkıyor. Premium otomobil üreticisi Lexus, 2018 Paris Otomobil Fuarı’na birçok yenilikle katılarak şov yaptı. Lexus, bu yılki fuarda yeni Lexus RC coupe’nin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. RC’nin yanı sıra tamamen yenilenen lüks sedan ES’nin Avrupa prömiyerini de yapan Lexus, Paris’te yeni crossover modeli UX’i ve limitli üretime sahip olacak süper coupe LC’nin Yellow Edition versiyonunu sergiledi.

SİPARİŞLER BAŞLADI

Fuarın ev sahibi markalarından Peugeot, 508 SW modelini ilk kez Paris’te halkla buluşturdu. Peugeot, First Edition adı altında sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyon da fuarda tanıtıldı. Toyota yeni Supra’nın ilk 900 adedinin Avrupa ön satışını bu fuarda başlattı.

Mercedes’ten ürün atağı

Fuarın dikkat çeken markalarından Mercedes, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda tamamen yenilediği B-Serisi, marka tarihinin en fazla satılan SUV ailesinin en yenisi GLE ve Mercedes-AMG markasının yeni giriş modeli A 35 4MATIC’in dünya lansmanlarını gerçekleştirdi. Türkiye pazarının sınıfındaki önemli oyuncularından olması bekelenen A Serisi Sedan da fuarın ilgi çeken modellerinden oldu. Fuarda sahneye çıkan A Serisi Sedan önümüzdeki yıl şubat, B Serisi’yse mart ayından itibaren ülkemizde satışa çıkacak. Her iki model de Alman markanın Türkiye’deki önemli silahlarından olacak.

Ferrari’den nostalji rüzgarı

Ferrari’nin Monza SP1 ve SP2 modelleri Paris Otomobil Fuarı’nda otomobil severlerin karşısına çıktı. Bu iki özel otomobil, 50’li yıllardaki Ferrari modellerinden ilham alınarak tasarlandı.

Dacia’dan yeni motorlar

Dacia, Paris Otomobil Fuarı’nda yeni motorunu tanıttı. Dacia, yeni 1.3 TCe 130 beygir ve 150 beygir motorlarla iddiasını artırmayı planlıyor. 4x4 versiyonlarda benzinli motor lansmanı ise 2019 yılı ortasından itibaren gerçekleştirilecek.