‘Parayı zeytin, badem ve ceviz bahçesine yatırın'

Bakanlık tarafından hazırlanan rehberde, bu 3 ürünün üretimine gireceklerin kârlı bir alana yatırım yapmış olacağı ifade edildi. Bakanlık bu amaçla yol gösterici olması için zeytin, ceviz ve bademe ilişkin fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladı. Bu rehberlerle, söz konusu 3 ürüne yönelik üretimin artırılmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Rehberde, bakanlığın bu ürünler için sağladığı fidan, hibe, faiz indirimli kredi desteklerine de yer verildi. Rehbere göre, zeytinde 10’uncu yılda yatırım ve işletme masrafları karşılanıp kâra geçiliyor. Bademde 5’inci yılda ürün alınırken 7’nci yılda kâra geçiliyor. Cevizde ise 5’inci yılda ürün alınıyor, 8’inci yılda kârlı süreç başlıyor.

Rehberde görüşleri paylaşılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Eğimli arazilerin değerlendirilmesiyle söz konusu arazilerin kârlı bir yatırım alanına dönüştürülmesi mümkün” dedi.