Parasını dolarda tutanlar bir haftada yüzde 11 kaybetti

Geçen hafta cuma günü 8.58 liraya çıkarak tarihi zirveyi gören dolar son 19 yılın en hızlı haftalık kaybını yaşadı. Ekonomi yönetimindeki değişim sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın piyasalara verdiği güçlü mesajla düşüşü hızlanan dolar dün yüzde 0.45’lik bir değer kaybı daha yaşayarak bir haftada 7.65 liraya çekildi. Böylece TL karşısında değerleneceği beklentisiyle parasını dolarda tutanlar geçen cuma gününden bu yana yüzde 10.7 kaybetti.

BORSA YÜZDE 8 ARTTI



Bir başka anlatımla geçen hafta cuma günü elindeki bin lirasını dolara yatıranların parası 899 liraya indi. Aynı tutardaki parayı Euro’ya yatıranların parası 895 liraya düşerken en çok kaybı ise gram altın alanlar yaşadı. 1000 liralık altın alanların parası 872 liraya indi. Haftalık bazda en fazla ise petrol kazandırdı. Petrole 1000 lira yatıranlar 84 lira gelir elde etti. Borsa İstanbul’da 1000 liralık hisse alanların kazancı ise % 8.3 artışla 1083 liraya çıktı. Aynı parayı bankacılık hisselerine yatıranlar ise 1000 lirayı % 20 artışla 1200 lira yaptı.

DEVLET DE KAZANDI



Parasını Türk varlıklarında tutanlar bir haftada kazançlı çıkarken dolardaki düşüş Hazine’ye de yaradı. Piyasalardaki olumlu hava en başta Türkiye’nin risk primini bir haftada 150 puan aşağı çekti. Bu da anında tahvil faizlerine yansıdı. Önümüzdeki hafta uzun bir süreden sonra ihracına yeniden başlanacak olan 10 yıllık tahvildeki düşüş ise 200 baz puana ulaştı. Yaşanan gelişmelerde Erdoğan’ın yeni yönetime verdiği açık desteğin yanı sıra ekonomide yeni bir döneme girildiğini söylemesi ve piyasa dostu mesajlar etkili oldu.

MERKEZ’İN DOLAR KURU BEKLENTİSİ DÜŞTÜ



Merkez Bankası kasım ayının beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7.90 TL iken, bu anket döneminde 7.89 TL oldu. Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise yüzde 11.76’dan 12.47’ye yükseldi.

TL’DE SON 19 YILIN EN GÜÇLÜ HAFTALIK KAZANCI



Türk Lirası yüzde 11’lik kazançla son 19 yılın en güçlü haftalık getirisini sağladı. Dolarda daha önce yaşanan sert düşüşler yüzde 8.81 ile Ekim 2008’de yüzde 7.07 ile Haziran 2006’da, yüzde 5.86 ile Kasım 2008’de ve yüzde 5.46 ile Nisan 2009’da yaşanmıştı. Ayrıca bu haftaki düşüşe kadar dolarda 11 hafta ile uzun zamandan bu yana kaydedilen en uzun yükseliş serisi sona ermiş oldu. Benzer tablo altında da yaşandı. Gram altın hafta başında 530 TL seviyesinde işlem görürken 5 günde yüzde 10’dan fazla değer kaybederek dün 470 TL’nin altına indi.