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27 Kasım 2020 Cuma 00:22 | Son Güncelleme:

Pandemiye rağmen 660 milyon dolarlık yeni kaynak

Pandemiye rağmen 660 milyon dolarlık yeni kaynak

VakıfBank, pandeminin, ekonomiler üzerinde yarattığı olumsuz şartlarda dahi, yılın ikinci sendikasyon kredisini 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla başarıyla çevirdi.

VakıfBank bu işlemle toplam 660 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi sağlamış oldu. Bu işlemin, olağanüstü dönemlerde bile milli ekonomiye ve Türk bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Böylesi zorlu bir yılın sonlarına yaklaşırken bir yandan müşterilerimize kesintisiz desteğimizi sürdürmeye, diğer yandan da uluslararası piyasalardan ülkemize kaynak getirmeye devam ediyoruz” dedi.

4 KITADAN 27 BANKA

Üstünsalih, şöyle devam etti: “4 kıtadan 27 uluslararası bankanın katkılarıyla 660 milyon dolarlık yılın ikinci sendikasyon kredisini de başarıyla temin ettik. Böylece rakip bankalar arasında yenileme oranını yüzde 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren tek banka olduk. Toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 1.7 milyar dolara yükseldi.”

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