Pandemiye rağmen 660 milyon dolarlık yeni kaynak

VakıfBank bu işlemle toplam 660 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi sağlamış oldu. Bu işlemin, olağanüstü dönemlerde bile milli ekonomiye ve Türk bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Böylesi zorlu bir yılın sonlarına yaklaşırken bir yandan müşterilerimize kesintisiz desteğimizi sürdürmeye, diğer yandan da uluslararası piyasalardan ülkemize kaynak getirmeye devam ediyoruz” dedi.

4 KITADAN 27 BANKA



Üstünsalih, şöyle devam etti: “4 kıtadan 27 uluslararası bankanın katkılarıyla 660 milyon dolarlık yılın ikinci sendikasyon kredisini de başarıyla temin ettik. Böylece rakip bankalar arasında yenileme oranını yüzde 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren tek banka olduk. Toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 1.7 milyar dolara yükseldi.”