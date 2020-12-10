Pandemiden sonra en hızlı turizm sektörü büyüyecek

Kalyon PV Ana Sponsorluğunda, ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi’ ana temasıyla düzenlenen zirvede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Pandemiden en çok ulaşım ve turizm sektörü etkilendi. Ziyaretçi sayısında yüzde 80, gelirde yüzde 88 daralma oldu. Bu dönemde önlemler aldık. Güvenli setifikasyon programları uyguladık. Doğru bir tanıtım programı uyguladık. Pandemi sonrasında hikaye yeniden yazılacak. Paket tur yerine dinamik paket dediğimiz kişiye özel paketlerin satılacağı turlar satılacak” diye konuştu.

‘V’ ÇIKIŞI BEKLENİYOR



Bakan Ersoy, zirvede yaptığı konuşmaya şöyle devam etti: “Krizden sonra bir ‘V’ çıkışı bekliyoruz. Turistik seyahatlerde yüzde 100’lük bir büyüme beklentimiz var. En hızlı daralan pazar turizm oldu ama kriz sonrası en hızlı büyüyenin de turizm olmasını öngörüyoruz.”

İHRACATLA KALKINMA



DEİK Başkanı Nail Olpak ise, “Bu dönemin kazananları, tedarik zincirini koparmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına güven duygusunu çok daha iyi verebilenler olacaktır” dedi. Zirvede konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle de, konuşmasında, “Dünyada globalleşme eğilimi giderek azalırken, bölgeselleşme ve yakından tedarik eğilimleri hız kazanıyor. Tek seferde toplu ve büyük siparişler yerine daha yakın bölgelerden, daha küçük hacimde ve parçalı siparişler giderek daha da tercih edilir hale geliyor. Topyekün kalkınma ancak ihracatla mümkündür” ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HACMİ



İEZ Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen de, şöyle konuştu: “Zirvede, ülkemizin yaşadığı bunca haksızlığa ve Kovid-19’un olumsuz etkilerine rağmen Avrupa’ya ve tüm dünyaya ‘işimizdeyiz, gücümüzdeyiz’ mesajını veriyoruz. Ülkelerle ticari faaliyetlerinizi geliştirmeye ve siyasi faaliyetleri kolaylaştıracak çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Geleceğin dünyasını ve ticaretini doğru okumak bu potansiyelin doğru kullanılması için çok önemli. Toplamda 1 milyar dolar tutarında yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz.”