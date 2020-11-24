Pandemide süre 6 aya kadar uzadı... Gelin ve damatları mobilya teslimatı ayırdı

36 bin işletme ve 12 milyar dolarlık üretim hacmine sahip Türk mobilya sektörü, eleman eksikliği ve üretim merkezlerinde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle yüzde 50’ye varan üretim kayıplarıyla karşı karşıya... Üretimdeki düşüşe karşın sipariş almaya devam eden büyük markalar ise teslimatları geciktirince tüketiciyle karşı karşıya geldi. Sözleşmelerde yer alan 45 günlük teslimat sözüne rağmen, sipariş teslimatları 6 aya kadar uzayınca tüketici şikayetleri tavan yaptı.

ŞİKAYET YAĞIYOR



Şikayetvar sitesinde başta ürün hataları ve teslimat sürelerindeki uzama olmak üzere 10 binlerce şikayet kaydı bırakıldı. Bu şikayetler arasında 4 ayda 4 sandalye siparişi gelmeyen de var aylar önce verdikleri sipariş vaktinde gelmediği için balayından dönüp evde yatak odası bulamayan çiftler de… Pandemide en çok şikayet alınan sektörler arasında kargo, e-ticaret şirketleri, bankacılar ve mobilyacıların geldiğini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Özellikle vaktinde teslim edilmeyen mobilyalar vatandaşı canından bezdirdi. Mobilyası gelmediği için düğün erteleyen de var, düğünden sonra ayrı evde oturan da. Mobilyacılar gelinle damadı ayırdı” dedi.

HAKKINIZI ARAYIN



Türkiye’de hak arama bilincinin henüz istenilen seviyede olmadığına dikkat çeken Şahin, şunları söyledi: “Türkiye’de 100 mağdurun 10’u hakkını almak için başvuruyor. 8’i almaya hak kazanıyor. Mağdur edilen tüketicilere önerim hem hukuki kanallar hem de sosyal mecralarda haklarını aramaları. Twitter, Instagram, Linkedln, Şikayetvar gibi mecralardan yapılan başvurulara şirketler çok daha hızlı dönüş yapıyor. Çünkü kamuoyu baskısı yaşamak istemiyorlar” diye konuştu.

PEŞİN ÖDEME YAPMAYIN



Ürünü teslim edilmeyen tüketicilere tavsiyelerde bulunan Mahmut Şahin, şunları söyledi: “Tüketici peşin ödemek yerine mobilyasını kredi kartına taksitle alsın. Böylece ürünü vaadedilen tarihte gelmezse bankasını arayıp kalan taksit ödemelerini durdurabilir. Ürünler sözleşme üzerinde vadedilen tarihte teslim edilmezse tüketici 10 bin 390 TL’ye kadar olan alışverişleri için Tüketici Hakem Heyeti’ne bunun üzerindeki alışverişler için Tüketici Mahkemesi’ne başvurmalı. Bu yolla tüketiciler bir yandan firmaya ödedikleri parayı gecikme faiziyle alırken, diğer yandan oluşan mağduriyet için tazminat alabilirler.”

TÜKETİCİYE DOĞRU TARİH VERİLMELİ



Teslimat sürelerindeki uzamanın nedenini sorduğumuz Mobilya Sanayicileri Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da, “Fabrikalarda Kovid-19’lu personel çıktıkça, çalışanlar karantinaya alınıyor. Bu da üretimi düşürüyor” dedi. Gürcan buna rağmen firmaların teslimat tarihi konusunda doğru bilgi vermesi gerektiğini vurguladı.