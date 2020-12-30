Pandemide sağlık güvence altına alınmalı

Pandemi döneminde sağlığımızı güvence altına almak için sigorta şemsiyesi altına girmenin önemini vurgulayan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak BES ve hayat sigortaları kapsamında kalarak geleceğimizi, sağlık sigortaları ile de sağlığımızı güvence altına almalıyız” diye konuştu. Katılım Emeklilik, 3,6 milyar lira fon büyüklüğü, 13 faizsiz fonu, 736 bin BES sözleşmesi ve 197 bin sigorta sözleşmesiyle büyümesini sürdürüyor. Katılım Emeklilik’in sağlık sigortalarının büyümesi ve derinleşmesine destek sağladığı yeni markası; Katılım Sağlık da kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl bile geçmemesine rağmen faizsiz sağlık kategorisinde iddialı bir büyüme gerçekleştiriyor. Ekim ayı itibarıyla 36 milyon liralık prim üretimi gerçekleştiren Katılım Sağlık, katılım sigortacılığı sağlık kategorisinde %37’lik pazar payına ulaştı.

TREND KATILIM ESASLI ÜRÜNLER



Ayhan Sincek, katılım esaslı ürünlerle ilgili, “Diğer branşlarda olduğu gibi sağlıkta da insanların ihtiyaç duyacağı tüm ürünleri katılım esaslı olarak sunuyoruz. Bu da ürünlerimizi alanında benzersiz kılıyor. Bu anlayışla çalışan Katılım Sağlık da sağlık kategorisinde özellikle faiz hassasiyeti olanlar için güvenli bir alternatif haline geldi. Katılım Emeklilik olarak tüm işlemlerimizde faizsiz anlayışımızla ve dünyada genel kabul görmüş katılım sigortacılığı prensipleri ile çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sigorta ve bireysel emeklilik branşlarında en önemli ilkemiz, bütün operasyon ve anlaşmalarımızda bu prensiplere gösterdiğimiz titizlik ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu. Sincek şöyle devam etti: “Bir diğer önemli nokta da halkımızın ihtiyaçlarını sahadan aldığımız geri bildirimlerle iyi analiz ediyoruz. Genç, dinamik ve dijitali merkeze alan yönümüzle hızlı aksiyon alabiliyoruz. Katılım Sağlık, son olarak salgın sürecinde hızlı hareket ederek katılımcılarının yanında olduğunu gösterdi. Pandemi başlangıcından kısa bir süre sonra kapsam alanına alındı. Salgın süreci gösterdi ki günlük akışımız, alışkanlıklarımız hiç beklenmedik şekilde bozulabiliyor. Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak BES ve hayat sigortaları kapsamında kalarak geleceğimizi, sağlık sigortaları ile de sağlığımızı güvence altına almalıyız.”