Pandemide rekor: 182 mağaza, 1.262 kişiye iş

Erciyes Anadolu Holding; İstikbal, Bellona ve MondiHome markalarıyla Türkiye çapında 182 yeni bayi açtı. Mağazalaşma yatırımlarıyla dikkat çeken grup, açılan yeni mağazalarla birlikte toplam 1.262 kişiye istihdam yaratmayı başardı.

ÜRETMEYE DEVAM



Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, şunları söyledi: “Pandemiye rağmen büyümeye devam ediyoruz. Bu yıl açılan 182 mağazamız için, 1.262 yeni personel alımı gerçekleştirdik. Yapımı tamamlanan yeni tesislerimizle birlikte mobilyada en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Sahip olduğumuz vizyon, ürün gruplarımızda gerçekleştirdiğimiz yenilikler, mağazacılık ve üretim alanlarında yaptığımız yatırımlarla, üst seviyelere taşıdığımız perakendecilik anlayışımız ve yeni büyüme hedeflerimizle, mobilya sektörünün lider markaları olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemiz için en zor koşullarda dahi çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”