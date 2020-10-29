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  • Pandemide petrol fiyatları düştü: Suudi Arabistan'ın bütçesi 49,2 milyar dolar açık verdi
29 Ekim 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:

Pandemide petrol fiyatları düştü: Suudi Arabistan'ın bütçesi 49,2 milyar dolar açık verdi

Pandemide petrol fiyatları düştü: Suudi Arabistan'ın bütçesi 49,2 milyar dolar açık verdi
AA

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı 2020'nin ilk dokuz ayında 49,2 milyar dolar (184,11 milyar riyal) açık verildiğini kaydetti. Koronavirüs salgınıyla petrol fiyatlarının düşmesinin bu açığa neden olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın bütçesi, 2020'nin ilk dokuz ayında 49,2 milyar dolar (184,11 milyar riyal) açık verdi.

AA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirleri 2020'nin ilk dokuz aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar oldu.

Buna karşın devlet giderleri, ilk 9 aylık dönemde yüzde 3 düşerek 193,6 milyar dolar olarak kayda geçti.

Ülkede geçen yılın aynı dönemine ait bütçe 190,3 milyar dolardı.

Bütçedeki daralmaya, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün bir sonucu olarak, ülkenin petrol gelirlerinde yıllık yüzde 33 düşüşün sebep olduğu kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 sebebiyle alınan tedbirler sonucu petrol dışı gelirlerin de yüzde 5 azaldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın, 2019 sonunda 180,8 milyar dolar olan kamu borçlarının da bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 25 artarak 226,14 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

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