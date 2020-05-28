Pandemide nefes aldıracak 19 yeni rota hazırlanıyor

Değişen iklim koşulları, kuraklık ve doğal kaynakların her geçen gün azalması, ekoturizme olan ilgiyi tüm dünyada artırıyor. Türkiye’de de Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2011 yılından bu yana ekoturizme odaklandıklarını söyledi. Karacabey, ekoturizm fonksiyonu belirlenmiş orman alanlarının nasıl yönetileceğini, doğa ve orman sevgisini artırmayı, orman köylüsüne katkı sağlamayı amaçlayan ‘Ekoturizm Eylem Planı’ hazırlandığını kaydetti.

YÖRE HALKINA KATKI



İstanbul’dan Kahramanmaraş’a 17 ilde 19 adet ekoturizm rotası hazırlandığından bahseden Karacabey, 350 km’lik yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılacağını kaydetti. Ekoturizmin bir diğer katkısının da yöre halkına olduğunu anlatan Karacabey, “Bir amacımız da bu rotaların yer aldığı bölgelerdeki halka kaynak sağlamak” dedi. Karacabey, 2024 yılı sonuna kadar 81 ilde 110 planla 2.500 km’lik ekoturizm alanının Türkiye’ye kazandırılacağının altını çizdi.

KISA ZAMANDA AÇILACAKLAR



Artvin Çoruh Ekoturizm yönetim planı olmak üzere, İstanbul Büyükada, Eskişehir Şehir, Kütahya Domaniç, Denizli Çameli, Yalova Termal, Antalya Sapadere Kanyonu, Kahramanmaraş Başkonuş, Amasya Şehzadeler Ekoturizm alanları kısa zamanda açılacak.

350 KM’LİK YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU



OGM tarafından üzerinde çalışılan ekoturizm; doğa içinde konaklama, yürüyüş-bisiklet rotaları ve doğal habitatı keşfetme imkanı sunuyor.