Pandemide fahiş zam yapanlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik vatandaşlardan gelen şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde, başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı.

500 BİN TL’YE ÇIKIYOR



Market, pazar yeri ve toptancılarda arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde denetimler yapıldı. Denetimler sonucu normalin üzerinde fiyat artışı gözlemlenen ürünler tespit edilerek, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenenlere 10 binden 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 binden 500 bin liraya varan idari para cezaları uygulandı. Şikayet listesinin başında, sebze ve meyvelerle temel gıda ürünleri, cerrahi maske, el dezenfektanı gibi koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular yer aldı. Ürünlerin fiyatlarındaki haksız artışlar ve Kovid-19 salgını kapsamında Reklam Kurulunca yürütülen denetimler neticesinde de 303 firma ve kişi hakkında toplam 13.3 milyon lira para cezası uygulandı.