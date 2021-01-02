Pandemide BES'teki fon büyüklüğü yüzde 30 arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının 12.6 milyonu aştığını, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise yaklaşık 171 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Benli, “Bireysel Emeklilik Sistemi ve otomatik katılım uygulamasında 2020’nin 11 aylık döneminde fon büyüklüğünde yüzde 30’a yakın önemli bir artış oldu. Bu durum salgın döneminde sisteme olan güvenin de bir işareti olarak değerlendirilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

18 YAŞ ALTI DA GİRMELİ

Benli, salgın döneminin, karşılaşılabilecek risklere karşı tasarrufların öneminin bir kez daha dikkatleri çektiğini ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde, tasarruf alışkanlıklarının bu şekilde pekiştirilmesiyle, BES’in sürdürülebilir büyümesinin desteklenmesi için sayısı 20 milyonu aşan 18 yaş altı kesimin sisteme dahil edilebilmesini sağlayacak düzenlemenin yapılması önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı. Benli, “Salgınla geçen bir yıldan sonra 2021’de vatandaşların sigortaya bakış açılarının gelişeceğini, sigortaya ilginin artacağını ve prim üretiminin de daha yüksek hacimlere ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘DRONE’LA HASAR TESPİTİ

Son 2 yıldır yapay zekâ algoritmalarının hayatlarında aktif olarak yer aldığını belirten Benli, ‘metal yakalı’ yapay zeka algoritmalarının insan üzerindeki operasyon yükünü almasıyla beraber, hataya açık birçok süreci de otomatik kontrol mekanizmalarıyla sıfır hatayla yürüttüğünü aktaran Benli, “Drone’lar aracılığıyla 2D, 3D fotoğraflar ve videolarla hasar büyüklüğü kısa süre içerisinde tespit edilebilmektedir. Geleneksel yöntemlerle günleri bulan işlem süreleri, saatler ve hatta dakikalar içerisinde sonuçlandırılıyor” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA TAZMİNAT TUTARI 106 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Salgının başlangıcında, sigorta şirketlerinin poliçelerde salgın hastalık riskini kapsam dışı tutmalarına ve bu risk için prim almamış olmalarına rağmen Kovid-19 tedavisi giderlerini ödeme kararlarını kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Benli, şunları söyledi: “Bu kapsamda, fark ücret ve tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanmakta olup 15 Aralık itibarıyla sağlık sigortaları kapsamında gerçekleşen tazminat tutarı yaklaşık 105.9 milyon TL’ye ulaşmıştır. Kasım itibarıyla tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının yüzde 25 artarak 1 milyon 573 bin 665 kişiye, özel sağlık sigortalı sayısı ise hemen hemen aynı seviyede kalarak 2 milyon 283 bin 769’a ulaştığı görülmektedir.”



Evden çalışmayla siber risk sigortası talebi artışa geçti

Salgında evden çalışma modeliyle birlikte bilgi güvenliği kavramının öneminin daha da belirgin hale geldiğini anlatan Benli, artan tehditler ve veri ihlalleri maliyetini önlemek adına şirketlerin siber saldırılara karşı güvenlik harcamalarını artırırken, siber risk sigortalarına olan talebin arttığını söyledi. Benli, “Kurumsalda daha fazla olmakla birlikte hem bireysel hem de kurumsal olarak siber risk sigortasına talep artmış olup henüz poliçe üretimine yansımamıştır” dedi.