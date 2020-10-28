Pandemide 56 dakika daha fazla konuştuk

Ocak-mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde başta cep telefonları olmak üzere mobil cihazlardan yapılan görüşme süresi aylık ortalama 488 dakikaydı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı ikinci 3 aylık dönemde ise mobil telefonlarla konuşma süresi bir önceki döneme göre yüzde 11,4 artışla aylık 544 dakikaya ulaştı. Türkiye, bu alanda Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.