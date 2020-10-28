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28 Ekim 2020 Çarşamba 22:52 | Son Güncelleme:

Pandemide 56 dakika daha fazla konuştuk

Pandemide 56 dakika daha fazla konuştuk

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) hazırlanan rapora göre pandemide mobil cihazlardan yapılan aylık ortalama konuşma süresi 56 dakika arttı.

Ocak-mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde başta cep telefonları olmak üzere mobil cihazlardan yapılan görüşme süresi aylık ortalama 488 dakikaydı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı ikinci 3 aylık dönemde ise mobil telefonlarla konuşma süresi bir önceki döneme göre yüzde 11,4 artışla aylık 544 dakikaya ulaştı. Türkiye, bu alanda Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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