Pandemide 102 milyar dolar ihracat

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz” dedi. Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen, ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı’nın tanıtımında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tüm korumacı duvarlara rağmen dünya mal ve hizmet ticaretindeki rolünü güçlendirmeye devam ettiğini dile getirdi. Bakan Pekcan, şunları söyledi:

AB %14.1 KÜÇÜLDÜ



“En önemli dış pazarlarımızın ciddi daralmalar yaşadığı, AB ekonomisinin yılın 2. çeyreğinde yüzde 14.1 küçüldüğü böylesine bir ortamda ilk 8 ayda 102 milyar dolarlık ihracat yapmamız önemlidir. Altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı ocak-ağustos döneminde yüzde 83.6 gibi önemli bir seviyededir.”

FİRMALARA ÖDÜL VERİLDİ



‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı’nın tanıtım toplantısında Türkiye’nin en büyük ihracatçı firmalarına da Bakan Pekcan tarafından ödül verildi.

LİSTEYE 144 ŞİRKET KATILDI



TİM Başkanı İsmail Gülle de, toplantıda yaptığı konuşmada, kitaptan bazı bilgiler paylaştı. Gülle, 2019 yılında ilk 1000 ihracatçı firmanın, 103 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 62’sini gerçekleştirdiğini belirterek, “5.8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firmamız 2019’da ilk 1000 ihracat listemize dahil oldu. 856 firma listede yerini korudu. İhracat şampiyonlarına ödül verildi.