Pandemi ücretsiz izin ödeneği uzatıldı mı? İŞKUR nakdi ücret desteği sorgulama ekranı

İŞKUR nakdi ücret desteği her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bakan Selçuk, salgın sürecinde işleri azalan iş yerlerinde ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ücretsiz izin parası olarak da bilinen ödemelerin süresi hakkında yeni bir düzenleme yapıldı.

PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Ağustos ayı için ücretsiz izin maaşı 2 ay daha uzatıldı. Uzatma kararı 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uygulanacak.

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş (aylık 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği yapılıyor.