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  3. Pandemi ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı?
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:18 | Son Güncelleme:

Pandemi ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı?

Pandemi ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı"

Pandemi ücretsiz izin maaşı ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Ücretsiz izin desteği gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı nakdi ücret desteği Ağustos ayının başında ödendi. 

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI YATTI MI?

Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos Cuma günü yapılmaya başlandı. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılmaya başlayacağını belirterek "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek." açıklamasında bulunmuştu.

PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI UZATILDI MI?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kararı sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

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