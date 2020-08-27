Pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi yatacak?

Ücretsiz izin maaşı, pandemi nedeni ile ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara nakdi destek olarak ödeniyor. Temmuz ayına ilişkin ücretsiz izin maaşı Ağustos ayının başında ödendi. Ödeneğin Ağustos ayı için de uzatıldığı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Ağustos ayına ait ücretsiz izin maaşının ise ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak?

PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayına ait ücretsiz izin maaşlarının Eylül ayının başında yatırılması bekleniyor. Bakanlık tarafından tarihlerin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kararı sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Buna göre Ağustos ayı için ücretsiz izin maaşı ödemeleri Eylül ayında yapılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.

TEMMUZ AYI MAAŞLARI YATIRILDI

Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos Cuma günü itinari ile ödendi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılmaya başlayacağını belirterek "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek." açıklamasında bulunmuştu.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş (aylık 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği yapılıyor.