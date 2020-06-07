Pandemi sürecinde ciro ve istihdamını katladı

Beeves markasıyla yeme-içme sektörünün ‘steak devrimi’ni başlatan isimlerden olan Sidar Budak, pandemic sürecinde işlerini daha da büyüttü. Marka, 2 yıl önce kurdukları etineniyisi.com’da kasap siparişlerinin yanına özel restoran reçetelerini de eklediği paketleriyle cirosunu katladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, pandemi öncesinde ortalama 25 paket satış yapılırken, son 3 ayda toplam 200-250 paket ortalamasına ulaşıldı. Sidar Budak, bu süreçte dry-aged burger ekmeğinden, turşusuna kadar tüm yan parçalarıyla paket servise hazırlayıp bu konsepti uygulamaya başladı.

EVDE YEMEK SÜRER

Pandemi sonrası yeni normal döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Budak, “Bu dönem evde olmanın tadına vardık. Dışarıda sosyalleşmeyi özlesek de evdeki yemeklerimiz artık daha deneyimsel oldu. İnsanlar iyi yemek pişirmeyi de doğru ürüne ulaşmayı da bu pandemi dönemindeki bol vakitte öğrendi. Bunun hızı kesilmez; hatta artar” değerlendirmesinde bulundu.

ARAÇ SAYISI DA ARTTI



Şirket, ayrıca pandemi öncesine göre de istihdamını 3 kat artırdı, sevkiyat araçlarını da 3’ten 12’ye çıkardı. 4 kuşaktır hayvancılıkla uğraşan Budak ailesinin yeni nesil temsilcisi olan Sidar Budak, Beeves’i kurmadan önce Miami’de restoranlarda çalıştı, ardından da Arjantin’de et çiftliklerinde hayvan bakımında uzmanlaştı.