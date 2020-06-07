Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Pandemi sürecinde ciro ve istihdamını katladı
07 Haziran 2020 Pazar 02:17 | Son Güncelleme:

Pandemi sürecinde ciro ve istihdamını katladı

Pandemi sürecinde ciro ve istihdamını katladı

Beeves markasının sahibi Sidar Budak, etineniyisi.com üzerinden evlere servis yaparak pandemi döneminde satışlarını 10 kat artırdı.

Beeves markasıyla yeme-içme sektörünün ‘steak devrimi’ni başlatan isimlerden olan Sidar Budak, pandemic sürecinde işlerini daha da büyüttü. Marka, 2 yıl önce kurdukları etineniyisi.com’da kasap siparişlerinin yanına özel restoran reçetelerini de eklediği paketleriyle cirosunu katladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, pandemi öncesinde ortalama 25 paket satış yapılırken, son 3 ayda toplam 200-250 paket ortalamasına ulaşıldı. Sidar Budak, bu süreçte dry-aged burger ekmeğinden, turşusuna kadar tüm yan parçalarıyla paket servise hazırlayıp bu konsepti uygulamaya başladı.

EVDE YEMEK SÜRER

Pandemi sonrası yeni normal döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Budak, “Bu dönem evde olmanın tadına vardık. Dışarıda sosyalleşmeyi özlesek de evdeki yemeklerimiz artık daha deneyimsel oldu. İnsanlar iyi yemek pişirmeyi de doğru ürüne ulaşmayı da bu pandemi dönemindeki bol vakitte öğrendi. Bunun hızı kesilmez; hatta artar” değerlendirmesinde bulundu.

ARAÇ SAYISI DA ARTTI

Şirket, ayrıca pandemi öncesine göre de istihdamını 3 kat artırdı, sevkiyat araçlarını da 3’ten 12’ye çıkardı. 4 kuşaktır hayvancılıkla uğraşan Budak ailesinin yeni nesil temsilcisi olan Sidar Budak, Beeves’i kurmadan önce Miami’de restoranlarda çalıştı, ardından da Arjantin’de et çiftliklerinde hayvan bakımında uzmanlaştı. 

ABD'de tansiyon yüksek... Binlerce ulusal muhafız sokağa indi!
Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı
İletişim Başkanı Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördük
Instagram paylaşımlarına kısıtlama geliyor!
Rusya'dan Libya hamlesi... Kahire Bildirgesi'ni destekleyecekler!
Başkan Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonunu tebrik etti

Başkan Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonunu tebrik etti

10 Nisan'dan bu yana kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

10 Nisan'dan bu yana kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

Erol Özmandıracı sessizliğini bozdu: Beni çocuğumla tehdit

Erol Özmandıracı sessizliğini bozdu: Beni çocuğumla tehdit ediyor!

Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve h&#x

Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı