Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 1000 TL pandemi sosyal yardım parası sonuç sorgulama ekranı

Koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda maddi hasarın giderilmesi ve en az seviyeye indirilmesi adında devlet tarafından vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım veriliyor. Sosyal yardım parasının 1. ve 2. faz ödemeleri ihitaç sahipleri vatandaşların hesaplarına yatırılırken 3.faz pandemi sonuçları ise merak ediliyor. Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. 1000 TL pandemi sosyal yardım parası sonuç sorgulama ekranı sizlerle..

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



“Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

1000 TL SOSYAL DESTEK ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileen yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneği’nden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar