Pandemi sosyal destek başvurusu devam ediyor

Pandemi sosyal destek başvuruları alınmaya devam ediliyor.



E-DEVLET 1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURU EKRANI

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?



Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileden yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

İŞKUR İşsizlik Ödeneği’nden faydalananlar

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar