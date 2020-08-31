Pandemi sonrası mobilyada talep patlaması var

Karantina döneminde keskin düşüş yaşayan sektörlerden biri de mobilya oldu. Ancak nomalleşmeyle birlikte ertelenen talep hızla gündeme geldi ve sektör tekrar hareketlendi. Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki İstikbal Mobilya’nın Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, pandemi sonrası yüksek bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, “Haziranda ciro rekoru kırdık. Şu anda talebe yetişmekte zorlanıyoruz” dedi. Şirketin yeni dönem stratejilerini Mehmet Ali Yörük’le konuştuk.

TABLO GİBİ MOBİLYA

Yakın zamanda çıkardığınız Devrim Erbil koleksiyonuyla mobilyada ilk kez tasarım ve sanatın bir araya geldiğini gördük. Bu projeye nasıl karar verdiniz?

Literatür araştırması yapmadık ama mobilyanın sanatla birleşmesi dünyada da bir ilk sanırım. İstikbal Mobilya 90’lı yıllardan bu yana Türkiye’de sektörün lideri. Biz de Türkiye’de olmayan bir şeyi yapalım istedik.

Tepkiler nasıl, talep alıyor musunuz? Fiyatlar belli mi?

3 ayrı Devrim Erbil resmiyle ilgili çalışma yapmıştık. İlk etapta her resimden 100’er takım üretelim diye düşündük. Talep var. Piyasada heyecan oluştu. Devamını da siparişle üreteceğiz. Fiyatı normal bir takımın 2 katı olarak planlanıyor. Tamamen doğal malzeme, metal ve ahşap kullandık. Plastik kullanmadık.

Devamı gelecek mi bu koleksiyonların?

Sırada yeni sanatçılar da var. Özellikle hat sanatında belli bir noktaya gelmiş sanatçılarımız ilgi alanımıza giriyor. Gelecek yıl yeni çalışmalarımız olacak.

Pandemi bütün sektörleri derinden etkiledi, sizde hafifledi mi etkiler?

Bizim 2019 yılı ciromuz 2 milyar 60 milyon liraydı. Bu yıl için ise yüzde 18 büyüme hedefi koymuştuk, 2 milyar 600 milyona yakalarız diye düşünüyorduk. 2020’den çok ümitliydik. İlk 3 ay da buna paralel ilerliyorduk. Ama pandeminin etkisini göstermesiyle mart ayı sonu nisan ayı başında fabrikalarımızı kapatıp, üretime ara verdik. Ama mağazalarımızı kapatmadık. Bu dönemde mağazalara giren müşteri sayısı 3’te bire indi. Cirolarımız yüzde 50’ye düştü. 1 Haziran itibarıyla da tam kapasite çalışmaya başladık. Ve çok ciddi bir taleple karşılaştık. Ertelenmiş talepler vardı. Haziranda Erciyes Anadolu Holding olarak ciro rekoru kırdık. Temmuz da aynı tempoyla gidiyordu. Ama sağlık açısından önlem almak için kapasiteyi azalttık. Şu anda talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Türkiye’de Kovid-19 belgesini alan ilk alan mobilya firması da biz olduk.

SEKTÖR HIZLI KOŞUYOR



İhracatta durum nasıl?

İhracatta da yüzde 70’lik bir düşüş yaşanmıştı. Şimdi tekrar ivmelenme başladı. Haziranda yüzde 15’lik artış var. Sektörde de benzer bir artış var. Yani sektör de hızlı koşuyor biz de. Bu yıl ise 85 milyon dolar ihracat hedefi belirlemiştik. Şimdi bu rakama yetişemesek bile geçen yılki rakamı aşarız diye tahmin ediyorum.

65 milyon $’lık ihracatımızı 5-10 yıl içinde 250 milyon $’a çıkarmayı hedefliyoruz. Uluslararası vizyonumuz çerçevesinde de bunu uzun vadede 500 milyon $’a çıkarmamız gerekiyor.

DÜNYADA İLK 3’E GİRMEK İÇİN ÜRETİM 1 MİLYAR $’A ÇIKMALI



İstikbal’in nasıl bir vizyonu var? Orta ve uzun vadede kendinizi nerede görüyorsunuz?

Dünyada ilk 3 üretici arasına girme vizyonumuz var. İkisi Kayseri’de, biri Adapazarı ve diğeri Diyarbakır’da olmak üzere toplam 4 üretim tesisimiz var. Bu tesislerde yıllık 450 milyon dolarlık üretim gerçekleştiriyoruz. Fakat kapasitemiz ufak takviyelerle 750 milyon dolara ulaşabilecek seviyede. Dünyada da ilk 3 üretici arasına girmek için bizim üretim rakamımızın 1 milyar doların üzerine çıkması lazım.

Peki en büyük rakipler kim?

Dünyada 450 milyar dolarlık bir mobilya pazarı var. Birinci ülke 120 milyar dolarla Amerika. Bizim rakiplerimiz de genelde Amerika merkezli çok uluslu tesisler. Onlar 20’nin üzerinde üretim tesisinde varlık gösteriyorlar. Bunun artıları da var, eksileri de var. Değişik ülkelere tedarik sağlıyorlar ama üretim maliyetleri çok yüksek. Bizimse verimliliğimiz daha yüksek. Ancak diğer yandan bizim burada 100 dolara sattığımız bir ürün Amerika’da 800 dolara satılıyor. Aslında biz adetsel olarak onlara yakın üretimler gerçekleştiriyoruz. Ama bizim ürünlerimizin birim fiyatını artırmamız gerekiyor. Burada da markalaşma ön plana çıkıyor. Biz de bu doğrultuda Turquality’e katılan ilk firmalardan biriyiz. Amerika’dan sonraki büyük oyuncu ise 130 milyar doyar büyüklükle Avrupa.

YURTDIŞI MAĞAZALARI TÜM HIZIYLA BÜYÜYOR



Yurtdışında büyüme çalışmalarınız ne aşamada?

Türkiye’de toplam 640 münhasır İstikbal mağazamız, yurtdışında da 160’a yakın mağazamız ve 1000’e yakın da satış noktamız var. Mesela Yunanistan’da 28 tane mağazamız var. Yakında 2 tane daha açılacak, 30 olacağız. Oradaki temsilcimiz de Yunanlı. Ve Yunanistan’da ilk 5 firma içindeyiz, en önemli oyunculardan biriyiz. Lübnan’da da aynı şekilde, satılan her 5-6 mobilyadan biri bizim. Fas’ta da 11 mağazamız var. Ve ilk 3 mobilya perakendecisinden biriyiz. Irak’ta ve Almanya’da da oldukça güçlüyüz. Hedeflerimize ulaşmak için dünya çapında toplam 1000’e yakın mağazamızın olması gerekiyor.

‘MOBİL NESİL’E MİNİMAL KOLEKSİYON!



Tasarım konusunda tüketici davranışları nasıl değişiyor?

Artık çok daha mobilize bir nüfusla karşı karşıyayız. Yeni kuşağın beklentilerine uygun mobilyalar geliştirmek için Studio Collection diye yeni bir koleksiyon hazırladık. Yeni kuşağın ihtiyaç ve zevklerine hitap eden minimal mobilyalar ürettik, stüdyo dairelere, küçük 1+1’ ve 2+1’lere uygun mobilyalar yaptık. Ve gerçekten de büyük bir teveccühle karşılaştık.