Pandemi öncesine dönülecek! Madencilerden ilk sanal çıkarma Hindistan'a

Hammadde ve enerji kaynağı olması bakımından stratejik bir noktada bulunan Türk maden sektörü, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ülke ziyaretlerini, tanıtım organizasyon ve çalışmalarını büyük oranda dijital ortama taşıdı. Türkiye-Hindistan arasındaki doğal taş sektörüne yönelik ilk sanal ticaret heyeti ise İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizasyonu ile 17 Ağustos’ta başladı. Etkinlik 28 Ağustos’a kadar sürecek.

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Hindistan’ın Türk doğal taş sektörü açısından önemli bir pazar olduğunu belirterek “Hindistan Türkiye’nin doğal taş ihracatında yüzde 5’lik pay ile 4’üncü sırada yer alıyor. Blok doğal taş ihracatında ise yüzde 10.10’luk payla 2’nci sırada bulunuyor. Bu ülkeye yaptığımız doğal taş ihracatında ilk sırada yüzde 89.34’lük payla blok mermer-traverten grubumuz yer alıyor. 2019 yılında böylesi bir tablonun içinde bulunuyorduk ve pazar hedeflerimiz farklıydı. Ancak bu yıl yaşanan pandemi nedeniyle ihracatımızda düşüş yaşandı. İki haftaya yayılacak ve Hindistan’daki önemli satın almacılar ile firmalarımızı buluşturacak olan sanal ticaret heyeti ile ilk etapta önceki ihracat rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

TÜRKİYE İLK SIRADA



Türkiye’nin 650 renk ve çeşitlilikte mermere, 150 farklı türde ise doğal taşa sahip olduğunun altını çizen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Hindistan’ın doğal taş ithalatında Türkiye’nin, 2019 yılı rakamlarına göre yüzde 34’lük payla ilk sırada yer aldığını belirtti. Dinçer, şöyle devam etti: “Ürün grubu bazında baktığımızda doğal taş ithalatının yüzde 74’ünü blok doğal taş, yüzde 26’sını işlenmiş doğal taş oluşturuyor. Türkiye, Hindistan’ın blok doğal taş ithalatında 2019 yılı rakamlarına göre, değer bazında yüzde 44’lük pay ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yüzde 22’lik pay ile İtalya geliyor.”

MERMERCİLERİN YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI



Türkiye’nin en büyük mermer ocaklarının ve fabrikalarının bulunduğu Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde, yeni normalleşme döneminde faaliyetlerine yeniden başlayan mermer ocaklarının ihracatı hız kazandı. İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, “Haziran ayı itibarıyla devletin açıkladığı kontrollü normalleşmeyle, iş yavaşlatan işletmelerimiz tekrar üretimlerine başladı” dedi. Haziran ayıyla, mermer sektöründe yavaş yavaş hareketliliğin arttığını vurgulayan Çakmak, “Kurban Bayramı öncesinde Çin’den kalkan uçaklarla gelenlerin yüzde 80’i mermer alıcısıydı” diye konuştu.

ÇİN’E BLOK SATIŞ



Pandemi öncesinde ürettikleri mermerleri Çin’e blok olarak sattıklarını aktaran Çakmak “Pandemi döneminde bu satışları yapamayınca, mermer üreticileri işlenmiş ürüne ağırlık vermeye başladı. Bunda da başarı elde edildiğini düşünüyoruz. Çin’den dolayı oluşan açığı bu şekilde kapatmaya çalıştık. Şu anda mermeri blok olarak Çin, Mısır ve Hindistan’a, işlenmiş olarak da Amerika, Irak, Azerbeycan, İsrail, Almanya ve dünyanın daha birçok ülkesine gönderiyoruz. Mermercilerin yüzü 1,5 aydır gülüyor. Toparlanma devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.