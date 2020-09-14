Pandemi inovasyonu: Sıfır stres takım elbise

Mağazaların kapanması ve evde oturan insanların kıyafet ihtiyacının neredeyse sıfırlanmasıyla pandemi döneminin en fazla yara alan sektörlerinden biri hazır giyim oldu. 1 Haziran’dan itibaren mağazalar açılsa da sektörün can damarı alışveriş merkezleri hala eski müşteri kitlesine kavuşamadı. Marklarsa kayıpları telafi etmek için yeni inovasyonlar peşinde. Erkek giyim sektörünün önemli oyuncularından Ramsey de yeniliklerle tüketiciyi yakalamaya çalışan firmalardan. Ramsey ve Kip markalarını bünyesinde barındıran Gürmen Grup’un markalardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Zeynep Doğan da izolasyon döneminde ihtiyaçtan yola çıkarak ‘zero stress’ koleksiyonunu hazırladıklarını anlattı. Doğan bu dönemde özellikle şehir insanlarının, mental olarak ne kadar yorgun olduğunu farkedip yogaya, meditasyona yöneldiğini hatırlatarak, “Biz de bu stresi azaltacak kıyafetler yapmak istedik ve iyon teknolojisiyle bu seriyi geliştirdik” dedi.

Siz Ramsey ve Kip’te pandemiyi nasıl karşıladınız?

Mağazalarımızı sosyal mesafeye göre düzenledik. Tüm önlemlere rağmen ‘müşteri mağazaya gelmek istemezse uzaktan satışı nasıl yapabiliriz’ diye de çalıştık. Yine grubumuz bünyesinde yer alan Gürmen Teknoloji ekibi bir satış ve uzaktan ödeme modülü geliştirdi. Bu şekilde mağazalar satış danışmanının desteğiyle görüntülü aramayla veya Whatsapp üzerinden de satışa hazır hale getirildi. 1 Haziran’da mağazalar açıldığında pandemi koşullarına hazırdık.

Nasıl bir performans sergilediniz peki?



Haziranda geçen yılki cironun yarısını yaptık. Temmuz ve ağustosta ise geçen yılın yüzde 90’ını yakaladık. Hatta cadde mağazaları geçen yılın üstüne çıktı. Ama İstanbul hâlâ potansiyelin altında gitmeye devam ediyor. Ve bizim portföyümüzde İstanbul’un payı yüzde 30’un üzerinde. Şayet son çeyrekte İstanbul’da turist etkisi biraz yukarı çıkarsa geçen yılın rakamlarına ulaşabileceğiz. Turist biraz daha artarsa, geçen yılın son çeyreğini aşmamız da mümkün olabilir.

AVM’DEN VAZGEÇMEYİZ



Yüzde 90’ı yakalamak bu döneme göre başarı. Kadın giyime göre erkek giyim mağazaları daha mı avantajlı bu dönemde?

Kadında alışveriş bir hobi. Birçok kadın boş vakitlerini AVM’lerde alışveriş yaparak geçirmeyi seviyor. Erkek ise hedef odaklı. Dolayısıyla pandemi nedeniyle AVM’lerde kadın trafiğinin azalması o tarafta satışları daha fazla etkilemiş olabilir. Erkek ise zaten hep hızlıca alacağını alıp çıkma eğilimindeydi. Biz bu dönemde AVM’ye gelmek istemeyenlerin ofisine gidip orada da servis verdik.

Online satışlar arttı mı?

İlk etapta herkes temel ihtiyaçlara yöneldiği için önemli bir artışolmadı. Ama 1 Nisan’dan sonra satışlar ciddi bir ivme kazandı. Biz bu yıl için online’ın payı yüzde 5’e ulaşmasını öngörüyorduk. Şimdi bu rakam 10’a yaklaşıyor. Ciro da geçen yılın 2 katına çıktı.

Bu durum mağazalaşma stratejinizi değiştirdi mi?

Artık ‘bu yıl şu kadar mağaza açalım’ diye bir plan yapmıyoruz. ‘Fırsatlara bakarız’ diyoruz. Ama bizim pandemi öncesi mağazalaşma stratejimiz zaten böyleydi. ‘Verimsiz mağazalardan çıkacağız’ diyorduk. Öyle de oldu. Bu yıl başından bu yana 3 mağaza kapattık, 4 tane açtık. Yılı başa baş kapatacağız gibi görünüyor.

Peki AVM mi cadde mağazası mı?

Şu anda Ramsey ve Kip’le Türkiye genelinde 100’e yakın mağazamız var. Ve bu mağazaların yüzde 80’i de AVM’lerde. Biz AVM odaklı büyümemizi sürdüreceğiz. Türk insanı AVM’lerden vazgeçmiyor. Bunu pandemide de gördük.

Önce çalışanlarımız için maske üretmeye başladık. Zamanla bu maskeler müşterilerimizden beğeni toplayınca ‘koleksiyona da koyalım’ dedik. Ve şimdi maske en hızlı satan ürünümüz oldu.

TOPLANTIDA EŞOFMANLI ZOOM RAHATLIĞI



Pandeminin koleksiyonlar üzerinde etkisi oldu mu?

Biz uzun zamandır rahatlığa yatırım yapıyoruz. Pandemi rahatlık beklentisi daha da arttı. Evde rahat giyinmeye alıştık. Erkekler de artık takım elbiseyle rahat olmak istiyor. Biz de onlara ‘evde zoom’da eşofmanla yaptığı toplantının rahatlığını aratmayacak kıyafetler yapalım’ dedik. Ultra esnek bir seri hazırladık. Dünyada bir diğer trend de ‘iyi hisetmek’. Gıdadan içeceğe bir çok sektör buna yatırım yapıyor. Çok yoruluyoruz, rekabet yoğun ve rahatlatıcı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden pandemide herkes yogaya meditasyona yöneldi. Kaygıların arttığı bu dönemde biz de ‘iyi hissetmeye’ yatırım yaptık ve ‘zero stres’ serisini çıkardık. Negatif iyon şelalelerde , ormanlarda, olan bir madde. Biz bu teknolojiyi kumaşlarda kullandık.

İFLASLAR YÜZDE 100 PANDEMİ KAYNAKLI DEĞİL



2021’e dair öngörüleriniz nasıl?

Biz pandeminin bitiş tarihine göre farklı senaryolar yapıyoruz. İyi ve kötü senaryolarımız var. Bu dönemde dünyada perakendede ciddi gelişmeler oldu. Büyük caddelerin boşaldığını, iflas eden markaları gördük. Ben bunların yüzde 100 pandemi kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Pandemi ancak son vuruştur. Markalar dönüşümünü tamamlayabilmeli. Hayat bu kadar rahata kayarken sen hala klasikte kalamazsın. Teknolojiye, inovasyona uyum sağlayamayanlar bu döngüden hasarsız çıkamayabilir.

ROBOTİK ZEKA STİL ÖNERECEK



Teknolojiye nasıl yatırım yapıyorsunuz?

Online’da da mağazalarda olduğu gibi stil deneyimine geçmek istiyoruz. Robotik zekayı kullanan bir proje üzerinde çalışıyoruz. Dijital asistan projesi diyebiliriz. Buna göre dijital asistanınızdan mağazaya gelmişsiniz gibi destek alabiliyorsunuz. Ve robotik zeka en son aldığınız ürünlere bakarak veya size bedeninizi, kalıbınızı sorarak, hangi ürünleri beğenebileceğinizi tahmin ediyor , önerilerde bulunuyor.